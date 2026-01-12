Gemelli siamesi in Brasile, il tentativo di separazione e l'esito tragico

Una corsa contro il tempo iniziata prima della nascita e finita in poche ore. In Brasile, due gemelli siamesi hanno perso la vita dopo un tentativo di separazione chirurgica deciso in emergenza dai medici.

Marcos e Matheus sono nati prematuri il 6 gennaio 2026 in un ospedale dello stato di Goiás. I due neonati erano affetti da ischiopagus, una rara forma di gemellarità congiunta che comporta la condivisione di parti anatomiche e organi interni, rendendo complesso qualsiasi percorso clinico.

La gravidanza era stata seguita con grande attenzione e i genitori avevano affrontato lunghi spostamenti per raggiungere una struttura in grado di assistere un parto così delicato, avvenuto alla 34ª settimana. Fin dalle prime ore di vita, i bambini sono stati ricoverati in terapia intensiva neonatale.

I medici hanno eseguito due interventi funzionali, una colostomia e una vesicostomia, per consentire l’eliminazione corretta di feci e urine. Le procedure si sono concluse senza complicazioni immediate e i piccoli sono stati riportati sotto monitoraggio continuo.

Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio, uno dei due gemelli ha però manifestato improvvisi arresti cardiorespiratori ripetuti, che hanno portato al decesso. Davanti a questa situazione critica, l’équipe ha deciso di procedere a una separazione chirurgica d’urgenza per tentare di salvare il fratello.

L’intervento di separazione è stato portato a termine dal punto di vista tecnico, ma il secondo neonato non ha superato le complicanze del post-operatorio. La vicenda si è così conclusa con la perdita di entrambi i bambini, dopo giorni segnati da speranza, attese e decisioni mediche estreme.