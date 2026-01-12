Annabella Martinelli, 22 anni scomparsa nei Colli Euganei: ricerche, tracce telefoniche e bici ritrovata

Da oltre una settimana le forze dell’ordine e i soccorritori perlustrano i Colli Euganei alla ricerca di Annabella Martinelli, 22enne sparita dopo essere uscita in bicicletta da casa a Padova senza più dare segni di vita.

Annabella Martinelli, studentessa di Giurisprudenza all’Università di Bologna e residente a Padova, manca all’appello da martedì 6 gennaio, quando ha lasciato la sua abitazione in sella alla propria bicicletta per fare una visita a un’amica.

La giovane è uscita intorno alle 20:00 e da quel momento non è più tornata. Il cellulare ha agganciato per l’ultima volta una cella nella zona di Teolo il 7 gennaio, poi risulta spento o irraggiungibile, elemento che ha indirizzato le indagini in quel territorio collinare.

Nei giorni successivi al suo allontanamento, amici e familiari hanno lanciato l’allarme, presentando denuncia di scomparsa ai carabinieri. Parallelamente si è attivata una mobilitazione sui social per raccogliere segnalazioni utili.

Le forze di soccorso, coordinate dalla Prefettura di Padova, stanno battendo palmo a palmo sentieri e aree impervie dei Colli Euganei, in particolare Villa di Teolo, Monte della Madonna, Monte Altore e Passo delle Fiorine, con l’impiego di vigili del fuoco, droni, unità cinofile e volontari.

Un elemento chiave delle indagini è il ritrovamento della bicicletta della 22enne, lasciata appoggiata lungo una strada bianca a Villa di Teolo: il mezzo era chiuso con un lucchetto, un dettaglio che ha alimentato nuovi interrogativi.

Le autorità mantengono aperte tutte le ipotesi sulla scomparsa, incluso un possibile allontanamento volontario o che la ragazza possa aver incontrato qualcuno lungo il percorso, ma per ora nessuna pista è stata confermata.

Chiunque abbia informazioni o avvistamenti recenti è invitato a contattare immediatamente il numero d’emergenza 112 o la stazione dei carabinieri più vicina per supportare la ricerca.