Poliziotta trovata morta in hotel a Bardonecchia, Flavia Misuraca aveva 27 anni

Una giovane poliziotta di 27 anni è stata trovata senza vita in un hotel a Bardonecchia. Indagini in corso per chiarire le circostanze, mentre emergono i dubbi e il disagio che l’accompagnavano negli ultimi mesi.

Il corpo di Flavia Misuraca è stato rinvenuto in una camera d’albergo a Bardonecchia, in Piemonte. La giovane agente, originaria della Sicilia, avrebbe utilizzato la pistola d’ordinanza. La magistratura ha disposto accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

La 27enne si trovava in Piemonte per un incarico temporaneo, dopo aver iniziato il servizio alla questura di Grosseto. Secondo quanto emerso, stava vivendo un periodo di forte incertezza personale e professionale, con il desiderio di rientrare nella sua terra d’origine.

Leggi anche Kim Sae-ron trovata morta in casa a Seul: l'attrice sudcoreana aveva 24 anni

Laureata in Giurisprudenza, Flavia aveva da poco concluso la formazione alla scuola di Polizia. Era stata aggregata alle forze impegnate nella tutela dei cantieri della Tav. Il rientro in Toscana era previsto per venerdì 9 gennaio 2026.

A lanciare l’allarme è stato un collega, preoccupato per la sua assenza a un appuntamento fissato. Dopo numerosi tentativi di contatto rimasti senza risposta, si è recato nell’hotel dove alloggiava, trovandola riversa a terra con l’arma accanto.

Sul posto sono intervenuti gli specialisti della scientifica per i rilievi. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per chiarire ogni dettaglio e verificare la dinamica della morte, mentre proseguono gli accertamenti.

Il sindaco di Partinico, Pietro Rao, ha ricordato la giovane sottolineandone il senso del dovere e la dedizione dimostrata nonostante la giovane età. I genitori, raggiunta Bardonecchia, hanno ricevuto numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà attraverso i social.