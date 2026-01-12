Calciomercato, Raspadori tra Roma e Napoli: futuro ancora in bilico
Giacomo Raspadori è al centro di una scelta che può cambiare il suo percorso: Roma e Napoli attendono, mentre l’attaccante valuta offerte, prospettive e ruolo nella seconda parte della stagione.
Il nome di Giacomo Raspadori continua a dominare le conversazioni di mercato. L’attaccante classe 2000, attualmente all’Atletico Madrid, non ha ancora sciolto le riserve sulla destinazione per il prosieguo della sua carriera, tenendo in sospeso due big della Serie A.
La Roma ha mosso passi concreti. Con il club spagnolo esiste già un’intesa di massima per un prestito oneroso da circa 2 milioni con diritto di riscatto superiore ai 18 milioni. Al giocatore è stato proposto un ingaggio da 4 milioni a stagione, accompagnato dalla promessa di una continuità tecnica che renderebbe quasi automatico l’acquisto definitivo in estate.
Nelle ultime ore, però, è tornato a farsi vivo il Napoli. L’infortunio di Neres ha riaperto la necessità di inserire in rosa una punta versatile da affidare a Conte. Per Raspadori si tratterebbe di un ritorno in un ambiente dove ha già conquistato due scudetti e lasciato un segno importante nella storia recente del club.
La pista azzurra resta però legata a un nodo economico. Il Napoli deve prima liberare spazio a bilancio per operare senza esborsi immediati e valuta cessioni rilevanti, con Lucca e Lang tra i principali candidati. In questo scenario, l’attaccante preferisce attendere, consapevole che la scelta finale dipenderà anche dai movimenti in uscita delle due società interessate.