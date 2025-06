Italia, il futuro di Spalletti in bilico: Gravina non conferma la permanenza del ct

Teatro di un’incerta decisione, il futuro di Luciano Spalletti come ct dell’Italia resta in bilico. Dopo la sconfitta contro la Norvegia, l’incertezza sulla sua conferma si fa più forte, mentre l’attesa cresce in vista della sfida con la Moldavia. Il presidente Gravina, intervenuto oggi, non ha ancora dato risposte definitive, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di un segnale chiaro: la strada di Spalletti verso il Mondiale sarà ancora lunga o sta per chiudersi?