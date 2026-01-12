È morto Luigi Nicolais, scienziato ed ex ministro

Luigi Nicolais si è spento a 83 anni. Scienziato, politico e uomo delle istituzioni, ha attraversato ricerca, università e governo lasciando un segno riconosciuto da colleghi e avversari.

Luigi Nicolais, conosciuto da molti come Gino, è morto all’età di 83 anni. Figura centrale tra mondo accademico e politica, ha costruito una carriera che ha unito competenza scientifica e impegno pubblico, diventando un riferimento per più generazioni di studiosi e amministratori.

Nel governo Prodi II ha ricoperto l’incarico di ministro per le Riforme e la Pubblica amministrazione tra il 2006 e il 2008, occupandosi di modernizzazione istituzionale e innovazione nei servizi dello Stato. In seguito è stato chiamato a guidare il Consiglio nazionale delle Ricerche, ruolo nel quale ha rafforzato il dialogo tra scienza, università e sistema produttivo.

Leggi anche Addio a Ed Williams, l'indimenticabile scienziato di Una pallottola spuntata

La sua attività politica si è sviluppata anche a livello territoriale, come assessore regionale in Campania durante la presidenza di Antonio Bassolino, e in Parlamento, dove è stato deputato dal 2008 al 2012. Percorsi diversi, uniti da una costante attenzione ai temi della formazione e dello sviluppo.

Il ricordo pubblico è arrivato anche dall’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che ha sottolineato la straordinaria competenza, l’ironia e l’umanità di Nicolais, definendolo un esempio di politica sobria e autentica, capace di lasciare un segno nel tempo.