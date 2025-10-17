Addio a Ed Williams, l'indimenticabile scienziato di Una pallottola spuntata

È morto a 98 anni Ed Williams, l’attore statunitense che ha reso iconico il personaggio del bizzarro scienziato Ted Olson nella serie tv Quelli della pallottola spuntata e nella trilogia cinematografica Una pallottola spuntata. La notizia della sua scomparsa, avvenuta il 2 ottobre a Los Angeles, è stata confermata dalla nipote Stephanie Williams al The Hollywood Reporter.

Dietro il camice da laboratorio e il sorriso impassibile del professor Olson si nascondeva una carriera atipica. Prima di diventare volto noto accanto a Leslie Nielsen nei panni del detective Frank Drebin, Williams aveva trascorso decenni come insegnante di comunicazione e speaker radiofonico, per poi tornare alla recitazione in età avanzata.

Nato a San Jose, California, il 26 novembre 1926, Edwin Wallace Williams iniziò a recitare da giovane in radio e teatro, anche sotto la direzione di Lillian Fontaine, madre delle attrici Olivia de Havilland e Joan Fontaine. Dopo il trasferimento a Los Angeles nel 1955, intraprese la carriera accademica insegnando alla Don Martin School of Radio and Television Arts and Sciences e poi al Los Angeles City College, dove fu professore di dizione e broadcasting per quasi trent’anni. Tra i suoi studenti figurano nomi celebri come il DJ “Real” Don Steele e Bob Eubanks, futuro conduttore di The Newlywed Game.

Negli anni ’80, ormai sessantenne, decise di tornare sul set. Ottenne così il ruolo di Ted Olson nella serie parodica Quelli della pallottola spuntata (1982, titolo originale Police Squad!), creata dai fratelli Zucker e da Jim Abrahams, gli stessi autori de L’aereo più pazzo del mondo. Pur durando solo sei episodi, la serie divenne nel tempo un cult della comicità surreale e aprì la strada alla fortunata trilogia cinematografica di Una pallottola spuntata (1988, 1991, 1994), dove Williams fu tra i pochi del cast originale a riprendere il proprio ruolo.

Il suo personaggio, lo scienziato che spiegava esperimenti ai bambini con esiti disastrosi, divenne uno dei più amati dagli appassionati del genere. Il suo stile asciutto e l’umorismo assurdo contribuirono a renderlo una figura iconica della commedia americana.

Nel corso della carriera, Williams apparve anche in Il padre della sposa (1991), nel ruolo del ministro che celebra il matrimonio tra Kimberly Williams e George Newbern, oltre a recitare in film come High Strung (1992), Nickel & Dime (1992) e Carnosaur (1993). In televisione partecipò a serie popolari come MacGyver, Matlock, Avvocati a Los Angeles, Dr. House, Cheers e Father Dowling Mysteries.

Nonostante il successo, Williams continuò a definirsi soprattutto un docente. In un’intervista del 2017 dichiarò: “Non approvavo i professori che inseguivano la fama trascurando gli studenti”. Solo dopo aver ottenuto un orario più leggero, negli anni ’70, tornò a seguire corsi serali di recitazione. “Mi sentivo come un chirurgo addestrato che non era mai entrato in sala operatoria. Volevo operare”, spiegò.

Anche in età molto avanzata non abbandonò mai la passione per la recitazione, continuando a lavorare sul piccolo schermo fino ai novant’anni. Ed Williams lascia la moglie Nancy, sposata nel 1954, i figli Fred e Ian, e due nipoti, Stephanie e Maureen.