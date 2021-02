Ministro Luigi di Maio : Chi è la fidanzata Virginia Saba

Virginia Saba è nata a Selargius, in provincia di Cagliari, il 15 ottobre 1982. È un'ex cestista di serie A2 della Virtus Cagliari femminile. Ha fatto notizia per essere la fidanzata di Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle e Ministro degli Affari Esteri. Attualmente è giornalista e assistente parlamentare della deputata pentastellata Emanuela Corda.

Virginia Saba era una giocatrice di basket di serie A2. È giornalista professionista che, dopo la laurea in Lettere Moderne con il massimo dei voti, inizia a collaborare con diverse testate locali come "Epolis" e "Sardegna Quotidiano". Virginia Saba ha collaborato sia con il gruppo editoriale "L’ Unione Sarda-Videolina "sia con il gruppo Mediaset e con SKY. È iscritta al terzo anno presso la Pontificia Facoltà di Teologia di Cagliari. Attualmente è assistente parlamentare della deputata pentastellata Emanuela Corda.

Virginia Saba lavora come giornalista e assistente parlamentare della deputata sarda del Movimento 5 Stelle Emanuela Corda. Ha iniziato la sua carriera come giornalista collaborando con diverse testate locali come Epolis e Sardegna Quotidiano. Ha lavorato anche per SKY e Mediaset. Si è trasferita a Roma proprio per diventare assistente parlamentare e lì ha conosciuto il suo attuale fidanzato, di quattro anni più giovane di lei, Luigi Di Maio, attuale ministro degli Esteri.

