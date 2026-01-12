Loredana Lecciso racconta Al Bano, la gemella e la libertà di scegliere sul proprio corpo

Un racconto diretto, tra ricordi privati e scelte personali, in cui Loredana Lecciso ripercorre l’incontro con Al Bano, le difficoltà della loro storia e il dibattito sui ritocchi estetici, senza filtri e senza difese.

Loredana Lecciso ripercorre il proprio percorso umano e professionale partendo dagli esordi in televisione, fino a uno dei capitoli più delicati della sua vita: la relazione con Al Bano. Un legame che definisce intenso, complesso e mai lineare, ma oggi finalmente più equilibrato.

L’incontro avviene in modo casuale, tra i corridoi di una scuola di Lecce frequentata dalle figlie di entrambi. Lei era già separata, lui disponibile a concedere un’intervista. Uno scambio rapido, un numero lasciato quasi per gioco, poi una telefonata inaspettata dall’estero che riapre quel contatto rimasto in sospeso.

Quando Al Bano rientra in Italia, l’invito arriva naturale: una visita ai laghetti di Cellino San Marco. Era inverno, racconta Lecciso, ma la passeggiata fu sorprendentemente luminosa. Un primo appuntamento semplice, lontano dai riflettori, che segna l’inizio di una storia destinata a far discutere.

All’inizio, però, il cantante faceva fatica a distinguerla dalla sorella gemella Raffaella. A confonderlo erano soprattutto i loro atteggiamenti opposti: una più espansiva, l’altra estremamente riservata. Solo grazie a una terza persona scoprì che si trattava di due sorelle identiche.

Con il tempo, la loro relazione è diventata oggetto di continue interpretazioni esterne. Si parlava di crisi mentre continuavano a vivere insieme. Le interferenze, familiari e non, hanno reso la coppia fragile e spesso sotto pressione. Lecciso riconosce di aver commesso errori, attribuendoli anche al proprio carattere impulsivo.

Oggi guarda a quel periodo con maggiore lucidità. Ammette che non tutto può essere imputato agli altri e rivendica la responsabilità delle proprie scelte, senza rinnegare ciò che è stato.

Nel racconto trova spazio anche il tema dei ritocchi estetici, spesso al centro delle polemiche. Loredana chiarisce di aver fatto molto meno di quanto si sia scritto, respingendo l’immagine costruita attorno a lei.

Per Lecciso, il punto non è la quantità di interventi, ma la libertà di scelta. Sottolinea che naturalezza e chirurgia estetica non sono in contrasto, ma semplicemente due modi diversi di vivere il rapporto con il proprio corpo.

Una posizione che estende a tutte le donne, senza gerarchie di valore. Ognuna, secondo lei, resta autentica nella misura in cui segue ciò che sente, senza dover rispondere a modelli imposti.