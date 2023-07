Al Bano in Costa Smeralda: Relax estivo e tensioni familiari con Romina Power e Loredana Lecciso

Scopri le ultime novità su Al Bano e la sua figlia Jasmine Carrisi durante una vacanza di relax in Costa Smeralda. Mentre godono delle meraviglie della Sardegna, emergono tensioni con l'ex moglie Romina Power e l'assenza di Loredana Lecciso. Inoltre, Al Bano svela retroscena inedite sulla fine del matrimonio con Romina Power legate all'uso di marijuana.

Reduce dal successo televisivo su Canale Cinque con il programma "4 volte 20", Al Bano si concede un meritato momento di relax in Costa Smeralda. Il celebre cantante, amatissimo da diverse generazioni, è stato sorpreso dal settimanale Chi mentre trascorreva del tempo in compagnia di amici e della sua figlia Jasmine Carrisi tra le acque cristalline della Sardegna. Le foto pubblicate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini testimoniano il loro soggiorno a Liscia di Vacca, ospiti presso la casa di amici con accesso diretto a una spiaggia privata. Un vero paradiso per ricaricarsi prima dei nuovi impegni professionali che attendono Al Bano e sua figlia. Tuttavia, un'assenza non è passata inosservata: Loredana Lecciso non era presente tra i partecipanti. Mentre padre e figlia sembrano felici e spensierati nelle foto, non c'è traccia della Lecciso. Cosa potrebbe essere successo?

Nel frattempo, il settimanale Chi ha condiviso ulteriori dettagli sulla vacanza di Al Bano e Jasmine in Costa Smeralda, in attesa di comprendere se ci sia davvero una crisi o se sia solo un'invenzione. La rivista diretta dal conduttore del Grande Fratello VIP ha anche approfondito il rapporto tra Jasmine Carrisi e l'ex moglie di Al Bano, Romina Power. Sembra che tra le due regni un clima freddo, con relazioni praticamente inesistenti. Secondo quanto riportato dal giornale, Jasmine si avvicina molto a Cristel e Romina jr, chiedendo loro consigli sulle questioni del cuore, ma non ha un rapporto con Romina Power. Le tensioni tra Power e Lecciso persistono, e Romina sa bene quali difficoltà siano state create dall'ex moglie di Al Bano per il benessere della famiglia.

Solo poche settimane fa, Al Bano ha nuovamente affrontato la fine del suo matrimonio con Romina Power. Nonostante i due si siano separati da anni, la storia che li lega rimane sempre sotto gli occhi attenti dei media e del pubblico. Durante un'intervista al settimanale Oggi, il cantante ha svelato dettagli mai rivelati in precedenza: "La nostra relazione è finita a causa della marijuana. Fumava quella sostanza anche quattro volte al giorno, e questa abitudine durava da anni". Un retroscena sorprendente che getta luce su uno dei momenti più delicati della loro vita coniugale.

Altre News per: banocostasmeraldarelaxestivotensionifamiliari