Crans-Montana, tragedia sfiorata per il figlio di Al Bano e Loredana Lecciso: il racconto di Jasmine Carrisi

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha sfiorato anche la famiglia Carrisi-Lecciso: il figlio di Al Bano e Loredana Lecciso avrebbe dovuto essere nel locale colpito dall’incendio, ma ha cambiato programma all’ultimo momento.

Il dramma avvenuto nella notte di Capodanno a Crans-Montana ha lasciato un segno profondo anche nella famiglia Carrisi. A raccontarlo è stata Jasmine Carrisi, intervenuta in televisione per condividere lo shock provocato dall’incendio che ha causato la morte di decine di giovani all’interno del locale Le Constellation.

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha spiegato come quella località svizzera rappresenti un luogo importante per la loro famiglia. Il fratello Bido ha studiato lì, costruendo legami forti e frequentando abitualmente il locale coinvolto nella tragedia, considerato per lui un punto di ritrovo abituale e ricco di ricordi.

Secondo quanto raccontato, Bido avrebbe dovuto trascorrere il Capodanno proprio a Crans-Montana insieme alla fidanzata Emily, originaria del posto. Tra le opzioni per la serata c’era anche quella di festeggiare nel locale poi distrutto dall’incendio, dove con ogni probabilità si sarebbero recati se fossero rimasti in Svizzera.

La decisione improvvisa di rientrare a Cellino San Marco ha però cambiato il corso degli eventi. Un ritorno in Puglia che, come ha sottolineato la madre Loredana Lecciso, ha evitato che il figlio si trovasse nel cuore della tragedia. Una scelta maturata all’ultimo momento, dopo le festività natalizie trascorse insieme alla famiglia.

Nonostante il sollievo per quanto accaduto, Jasmine Carrisi ha ribadito come lo shock resti forte. Le immagini e i ricordi legati a quel luogo hanno colpito profondamente suo fratello, ancora scosso dalla consapevolezza di quanto sia stato vicino a un evento così devastante.

La famiglia Carrisi-Lecciso ha espresso vicinanza ai familiari delle vittime, sottolineando come il dolore per la perdita di tanti giovani resti intatto, al di là dello scampato pericolo personale. Un pensiero rivolto soprattutto ai genitori colpiti da una tragedia improvvisa e senza spiegazioni.