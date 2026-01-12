Filippo Bisciglia, selfie con Giordana Angi: il gesto che accende il gossip e la spiegazione
Una foto condivisa da Filippo Bisciglia riaccende il gossip dopo la fine della relazione con Pamela Camassa. Accanto a lui compare Giordana Angi, tra sorrisi e gesti affettuosi. Il contesto, però, cambia la lettura dello scatto.
Un semplice scatto pubblicato sui social è bastato per rimettere al centro dell’attenzione Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island, a distanza di pochi mesi dalla separazione da Pamela Camassa, è apparso in compagnia di una donna, alimentando ipotesi su un possibile nuovo capitolo sentimentale.
Nell’immagine condivisa su Instagram, Bisciglia è accanto a Giordana Angi, cantautrice ed ex protagonista di Amici. Il gesto è tenero: lei gli appoggia un bacio sulla guancia, mentre in sottofondo risuona “Dammi un bacio”, uno dei brani più recenti della cantante.
Giordana Angi è un volto noto del panorama musicale italiano. Nel 2020 ha calcato il palco del Festival di Sanremo con il brano “Come mia madre”, consolidando un percorso artistico iniziato proprio nel talent di Maria De Filippi.
L’atmosfera complice dello scatto ha spinto molti a pensare a un possibile legame sentimentale. Tuttavia, il contesto racconta una storia diversa. Bisciglia ha infatti pubblicato altre immagini che mostrano la cornice reale dell’incontro.
Le foto successive ritraggono momenti della festa di compleanno di Giordana Angi, che proprio oggi ha compiuto 32 anni. A corredo, il conduttore ha scritto un semplice messaggio di auguri: “Auguri Giò”.
La sequenza delle storie chiarisce che l’incontro rientra in un rapporto di amicizia e collaborazione professionale, nato attraverso i comuni ambienti dello spettacolo. Nessun indizio concreto, quindi, di una nuova relazione tra Filippo Bisciglia e Giordana Angi.