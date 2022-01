CES 2022 | Tutte le novità Acer

Acer arricchisce la gamma Swift X con nuovi, potenti dispositivi ultraportatili

Presentati anche i nuovi desktop All-in-One Aspire C27 e C24

In breve

Acer presenta una serie di PC laptop e All-in-One (AIO) basati sui più recenti processori Intel Core di dodicesima generazione

I nuovi modelli Swift X da 14 e 16 pollici riuniscono efficienza, potenza ed eleganza in uno chassis sottile, leggero e robusto con un display 16:10 che vanta un rapporto schermo/chassis fino al 92,22% e una luminosità fino a 400 nit1

Sottili e potenti, gli AIO Aspire C27 e C24 presentano display touch FHD e le più recenti GPU NVIDIA GeForce MX550

Las Vegas, 4 gennaio 2022 – Acer annuncia oggi una coppia di nuovi dispositivi che vanno ad arricchire la propria linea di potenti laptop thin & light Swift X dotati di GPU dedicate, rispettivamente un nuovo modello da 14 pollici e uno da 16. Annunciati inoltre i nuovi PC All-in-One (AIO) Aspire C27 e C24. Tutti i nuovi PC sono basati sui più recenti processori Intel® Core™ di dodicesima generazione.

Acer Swift X — Potente e ultraportatile

Il laptop ultraportatile Swift X (SFX14-51G) da 14 pollici, racchiude un processore Intel Core di dodicesima generazione con un massimo di 12 core e una GPU per laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti in un telaio in alluminio del peso di soli 1,4 kg e spessore di 17,9 mm. Il calore generato dall’hardware è dissipato con efficienza da una ventola, dalla tastiera con presa d'aria e da due scambiatori di calore tubolari, aiutando il dispositivo a mantenere le massime prestazioni attese dai creativi che studiano o lavorano nel design multimediale.

La versione da 16 pollici (SFX16-52G) presenta processori Intel Core di dodicesima generazione con un massimo di 12 core (4 P-core e 8 E-core) e grafica dedicata Intel Arc™. Grazie alle dimensioni maggiori del display, il laptop è in grado di aumentare la sua capacità di raffreddamento con doppie ventole, doppi scambiatori di calore tubolari in rame, tastiera con presa d’aria e sfoghi dell’aria calda di maggiori dimensioni. Co-progettato con Intel, il dispositivo risponderà alle specifiche Intel Evo grazie all’utilizzo di hardware Intel e alla conformità con i Key Experience Target (KET) Intel di risposta ai comandi, riaccensione istantanea, durata della batteria, ricarica rapida e intelligent collaboration.

Entrambi i modelli funzionano in ambiente Windows 11 e presentano uno schermo IPS2 rapporto d’aspetto di 16:10 — 2240x1400 per il 14 pollici e fino a 2560x1600 (WQXGA)3 per il 16 pollici — con cornici incredibilmente sottili, che consentono un rapporto schermo/chassis del 92,22%. Con una copertura al 100% della gamma di colore sRGB e fino a 400 nit di luminosità1, Swift X stupisce con immagini cristalline che restituiscono esperienze di visualizzazione realmente immersive. Per migliorare ulteriormente l’esperienza, il laptop presenta Acer BluelightShield™ per una visione più confortevole, oltre a Acer ExaColor™ e Acer Color Intelligence™ per colori ancora più vivaci.

Oltre a una memoria LPDDR5 fino a 16GB e 2TB di storage PCIe SSD4 per una navigazione più rapida, i nuovi modelli Swift X sono dotati di connettività Intel Wi-Fi 6E (802.11ax) per una maggiore velocità e stabilità, ideale per condividere rapidamente i file e per fruire senza discontinuità di contenuti 4K in streaming. Le porte I/O includono due Type-C con supporto Thunderbolt 4 (fino a 40GBs5), due USB 3.2 Type-A Gen 1, HDMI 2.0 e un lettore biometrico delle impronte digitali per effettuare il login con Windows Hello. Altri strumenti di produttività includono una webcam FHD dotata della tecnologia Acer Temporal Noise Reduction (TNR) per una resa di immagine di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, Acer PurifiedVoice™ con AI Noise Reduction per un audio più chiaro nelle videochiamate, e DTS audio.

Acer Aspire C27 and C24 — home workstation All-in-One

Per avere il massimo delle prestazioni quando si lavora da casa, i PC All-in-One (AIO) Aspire C27 (27 pollici, C27-1751) e C24 (24 pollici, C24-1750) sono stati aggiornati con Windows 11, i più recenti processori Intel® Core™ i7 di dodicesima generazione, le GPU NVIDIA GeForce MX550 e 64 GB di RAM DDR4, oltre a 1TB SSD e 2TB HDD3. Numerose opzioni di connettività supportano questo hardware come ad esempio il Wi-Fi 6E3 per connessioni rapide e stabili, Bluetooth® 5.2 per una condivisione semplificata dei dati fra dispositivi e Thunderbolt™ 4 che offre fino a 40Gbps di ampiezza di banda bidirezionale.

Le videochiamate sono ormai parte della nostra vita quotidiana e Aspire C27 risponde a questa esigenza con una webcam 5.0 MP e due microfoni stereo, oltre a uno splendido display con rapporto schermo/chassis del 91,14% per videoconferenze di alta qualità. Può inoltre basculare (da -5° a 25°) per consentire agli utenti di trovare il migliore angolo di ripresa prima di iniziare una call. La tecnologia Acer BlueLightShield offre una visione più confortevole e, una volta finita la call, un otturatore meccanico consente di oscurare la webcam per assicurare la privacy.

Come tocco finale, questo AIO presenta un sistema di cable management che consente di mantenere sgombra la postazione di lavoro. La finitura nera con dettagli platino rende gli Aspire C27 e Aspire C24 due accattivanti oggetti di design.

Prezzi e disponibiltà

Le specifiche, i prezzi e le disponibilità variano da regione a regione. Per ulteriori informazioni: www.acer.com.

Acer annuncia i nuovi notebook gaming con CPU e GPU di ultima generazione

In breve

Predator Triton 500 SE è un laptop gaming in "special edition" dal design classico ideale anche per il lavoro grazie anche ai più recenti processori Intel® Core™ di dodicesima generazione e alla GPU mobile NVIDIA® fino a GeForce RTX™ 3080 Ti

Predator Helios 300 è un mostro di potenza, con un display QHD IPS1 fino a 165 Hz e una GPU mobile NVIDIA GeForce RTX 3080 o GPU mobile NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Acer Nitro 5 offre ai gamer tutto ciò di cui hanno bisogno, con CPU fino alla dodicesima generazione di processori Intel® Core™ o AMD Ryzen™ serie 6000 e fino a GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Predator Helios 300 e Acer Nitro 5 si presentano con un design moderno e rinnovato

Acer annuncia un aggiornamento dei laptop gaming Predator e Nitro, con i nuovi modelli Predator Triton 500 SE, Predator Helios 300 e Acer Nitro 5. Tutti i laptop sono dotati dei più recenti processori Intel® Core™ di dodicesima generazione e GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX serie 30, mentre Acer Nitro 5 sarà disponibile anche con processori AMD Ryzen™ serie 6000. Questi laptop sono inoltre forniti con un mese di Xbox Game Pass, che offre ai giocatori l'accesso dal primo giorno ai titoli più attesi e la possibilità di giocare con gli amici, sia su PC che su console.

“I nostri laptop gaming sono stati aggiornati con i più recenti componenti annunciati qui al CES", ha affermato James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. "Dotati di tecnologia di raffreddamento all'avanguardia ed elevato refresh rate dei display abbiamo presentato laptop entusiasmanti che anche i gamer più esigenti adoreranno”.

“Con una nuova architettura ibrida ad alte prestazioni, supporto a I/O, memoria e connettività leader del settore, i processori Intel Core serie H di dodicesima generazione offrono prestazioni incredibilmente elevate e tutte le funzionalità richieste dai giocatori di oggi", ha affermato Jerry Tsao, VP of Enthusiast Laptops di Intel. “La nuova linea di notebook gaming Acer con Intel Core di dodicesima generazione presenta caratteristiche eccezionali che saranno molto apprezzate dai gamer”.

Predator Triton 500 SE — Il laptop da gaming compatto

Predator Triton 500 SE (PT516-52s) è un laptop in "special edition", pensato per non sfigurare in nessun contesto, sia gaming che lavorativo. Al suo interno è possibile trovare i più recenti componenti, fino a Intel Core i9 di dodicesima generazione, GPU per laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti e 32 GB di memoria LPDDR52 a 5200 MHz, capaci di offrire prestazioni estreme necessarie per i giochi più recenti; visto dall'esterno, l’estetica spartana interamente in metallo3 consente a Predator Triton 500 SE di integrarsi perfettamente nell'ambiente di lavoro o nell'aula magna. Con soli 19,9 mm2,4 nel punto più sottile, questo laptop può diventare il compagno ideale di ogni utente e grazie ai 2 TB di spazio di archiviazione e PCIe Gen4 ad alta velocità offre molto spazio sia per giochi che file.

Per contenere la potenza di questo hardware è stata studiata una tecnologia di raffreddamento all'avanguardia. Il laptop utilizza un sistema a tripla ventola, con due ventole AeroBlade™ 3D di quinta generazione con 89 alette metalliche ciascuna. La tecnologia Vortex Flow di Acer reindirizza il flusso d'aria generato dalle ventole ai componenti essenziali, mentre la pasta e il metallo liquido posizionati strategicamente sulla CPU e quattro heat pipe migliorano ulteriormente la dissipazione del calore. Oltre ad un aumento delle prestazioni, questo sistema garantisce agli utenti di non sentire il calore e di poter sfruttare al massimo l’autonomia[] garantita dalla batteria da 99,98 Wh del laptop.

I contenuti risultano fantastici sul display da 16 pollici del Triton 500 SE. I gamer apprezzeranno la frequenza di aggiornamento di 240Hz2 e il tempo di risposta di 3 ms5 del pannello WQXGA (2560x1600), con il supporto della tecnologia NVIDIA® G-SYNC®. I creatori di contenuti apprezzeranno anche i 500 nit di luminosità con una copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3 e proporzioni 16:10 che aumentano la produttività, oltre a un lettore di schede SD™ 7.0 per scaricare contenuti.

Il laptop si affida a Windows 11 e dispone anche di una gamma completa di porte USB 3.2 Gen2, incluse due porte Thunderbolt™ 4 Type-C con supporto per DisplayPort e alimentazione5, mentre una porta HDMI 2.1 rende possibile il 4K a 120 Hz consentendo agli utenti di collegarsi a un display esterno. A completare il tutto, un controller Ethernet Intel® Killer™ E3100G 2.5G, Intel® Killer™ Wi-Fi 6E 1675 e Control Center 2.0 offrono agli utenti una connettività incredibilmente veloce.

Predator Helios 300 — progettato per il massimo delle prestazioni

Il Predator Helios 300 (PH315-55) è un potente laptop gaming dotato di hardware di alto livello: processori fino a Intel® Core™ i7 di dodicesima generazione, GPU mobile NVIDIA GeForce RTX 3080 o GPU mobile NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 32GB di memoria DDR5-4800 MHz e fino a 2TB di storage PCIe Gen4 SSD RAID 0. Queste caratteristiche hardware sprigionano la potenza su un display IPS1 QHD (2560 x 1440) da 15,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Un sottile striscia luminosa sotto il poggiapolsi (configurabile con PredatorSense) dà al dispositivo un’estetica da gaming pur mantenendo una certa eleganza.

Un layout a doppia ventola, che include una ventola AeroBlade 3D di quinta generazione, aiuta a mantenere fresco il sistema anche grazie al metallo liquido e alla tecnologia Acer CoolBoost™. Una singola pressione del pulsante PredatorSense offre agli utenti il controllo sulla velocità della ventola tramite quattro modalità operative preimpostate, mentre una singola pressione del tasto Turbo massimizza istantaneamente queste impostazioni per ottime prestazioni di gioco. Inoltre, la tastiera retroilluminata mini-LED2 del laptop è dotata di illuminazione RGB2.

Equipaggiato con Windows 11, il laptop è anche dotato di Killer DoubleShot Pro (E2600+1675i) e connettività WiFi 6E e dispone anche di una vasta gamma di porte, tra cui un HDMI 2.1 per il collegamento a monitor esterni, una porta Thunderbolt™ Type-C e due porte USB 3.2 Gen2, una delle quali consente agli utenti di caricare un dispositivo mobile anche se il laptop è spento.

È disponibile anche un modello da 17,3 pollici (PH317-56) con pannello IPS (QHD 165 Hz o FHD 144 Hz).

Acer Nitro 5 — il laptop con numerose opzioni di configurazione

Acer Nitro 5 è un laptop gaming che offre ai giocatori tutto ciò di cui hanno bisogno per divertirsi con gli ultimi titoli. Grazie ai processori Intel® Core™ i7 fino alla dodicesima generazione (AN515-58) e GPU NVIDIA GeForce fino a RTX 3070 Ti. Una coppia di slot SSD M.2 (PCIe Gen 4) permette di avere un ampio spazio di archiviazione, mentre fino a 32 GB di RAM DDR4 3200 Mhz offre ai giocatori ampie possibilità per gestire più applicazioni contemporaneamente. In combinazione con un pannello QHD 165 Hz con un tempo di risposta di 3 ms5, Acer Nitro 5 è in grado di offrire sessioni di gaming piacevolmente fluide. Per un ulteriore possibilità di controllo delle impostazioni, Killer™ Ethernet E26002 e Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650i consentono ai giocatori di gestire la propria rete, rendendo prioritario il traffico dei dati di gioco per una connettività ancora più veloce.

Acer Nitro 5 è disponibile anche con processori AMD Ryzen serie 6000™ (AN515-46) e fino a una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti mobile, oltre a 32 GB di RAM DDR5 4800 MHz di ultima generazione. Questa generazione di Nitro 5 è disponibile con due opzioni per quanto riguarda lo schermo: un pannello FHD 144 Hz o un pannello QHD 165 Hz, che sfruttano entrambi la tecnologia AMD FreeSync™7 per un fluido gameplay che elimina i problemi di tearing. Per quanto riguarda l'archiviazione, Nitro 5 con CPU AMD dispone di due slot SSD M.2 PCIe Gen 4 (PCIe® Gen4 x1, PCIe® Gen3 x1).

È dotato di Windows 11, un nuovo design e un sistema di dissipazione a doppia ventola, con aspirazione sia nella parte superiore che in quella inferiore del telaio e quattro porte di scarico per mantenere un flusso d’aria perfettamente equilibrato. Gli utenti che necessitano di gestire le opzioni di dissipazione possono controllare la velocità della ventola con l'app NitroSense, una soluzione software integrata che consente anche agli utenti di effettuare l’overclocking8 sulla CPU/GPU e personalizzare l'illuminazione della tastiera RGB a 4 zone.

Per completare e arricchire l'esperienza di gioco, l'audio DTS:X® Ultra è stato studiato per aumentare l’immersione durante le sessioni di gioco. Grazie a questa tecnologia Nitro 5 offre suoni chiari che possono essere trasmessi in ogni ambiente. Questa feature si traduce anche in un vantaggio competitivo, consentendo ai giocatori di sentire esattamente da dove proviene un avversario. Gli utenti che desiderano giocare con cuffie e altre periferiche potranno usufruire dell'intera gamma di porte di Nitro 5, tra cui HDMI 2.1 e supporto per USB 3.2 Gen 1 e Gen 2. Il modello Intel include anche una porta Thunderbolt™ 4 Type-C. Il modello con tecnologia AMD include USB® 4.

Sono inoltredisponibili due modelli a 17.3 pollici (AN517-55, AN517-42) con pannello IPS (QHD/FHD 165 Hz, FHD 144 Hz).

Prezzi e disponibilità

Predator Triton 500 SE (PT516-52s) sarà disponibile in Italia ad aprile 2022 con prezzi indicativi a partire da 2.699 EUR.

Predator Helios 300 (PH315-55) da 15,6 pollici sarà disponibile in Italia a marzo 2022 con prezzi indicativi a partire da 2.399 EUR.

Predator Helios 300 (PH317-56) da 17,3 pollici sarà disponibile in Italia a marzo 2022 con prezzi indicativi a partire da 2.599 EUR.

Acer Nitro 5 [con processore Intel, 15,6 pollici] (AN515-58) sarà disponibile in Italia a marzo 2022 con prezzi indicativi a partire da 1.299 EUR.

Acer Nitro 5 [con processore AMD, 15,6 pollici] (AN515-46) sarà disponibile in Italia a maggio 2022 con prezzi indicativi a partire da 1.599 EUR.

Acer Nitro 5 [con processore Intel, 17,3 pollici] (AN517-55) sarà disponibile in Italia a marzo 2022 con prezzi indicativi a partire da 1.599 EUR.

Acer Nitro 5 [con processore AMD, 17,3 pollici] (AN517-42) sarà disponibile in EMEA ad aprile 2022 con prezzi indicativi a partire da 1.699 EUR.

Nuovi, potenti desktop e monitor Predator rendono il portfolio gaming di Acer più accattivante che mai

CES Innovation Award per il monitor gaming Predator X32

In breve

Il nuovo desktop gaming Predator Orion 5000 presenta processori fino a Intel® Core™ i7 di dodicesima generazione associati al più recente chipset Intel H670 chipset, GPU fino a NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 e 64 GB di RAM DDR5 da 4.000 MHz per i gamer più appassionati

Il desktop gaming Predator Orion 3000 è basato su processori fino a Intel® Core™ i7 di dodicesima generazione, abbinati al chipset Intel B660, con GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 3070 GPU e 64 GB di RAM DDR4 da 3200 MHz

Sia Orion 5000 che Orion 3000 presentano un’accattivante nuova scocca che racchiude i potenti componenti dietro pannelli di vetro oscurato, materiali plastici, metallo e rete

Predator X32 e X32 FP sono monitor IPS1 gaming certificati VESA DisplayHDR™ 1000, dotati di dimming miniLED locale a 576 e refresh rate (in overclocking) di 160 Hz e 165 Hz (overclocked) rispettivamente; inoltre, il modello X32 ha ottenuto il CES Innovation Award nella categoria “Computer Peripherals & Accessories”

Il monitor gaming Predator CG48 presenta un pannello 4K OLED a 138 Hz da 48 pollici compatibile con la tecnologia AMD FreeSync™ Premium Pro2,3. Il display è progettato per gli hardcore gamer su PC e console che sono alla ricerca di una resa visiva ai massimi livelli.

Acer presenta oggi le versioni rinnovate dei desktop gaming Predator Orion 5000 e Orion 3000 progettati per i giocatori che richiedono il massimo delle prestazioni e la possibilità di fare aggiornamenti nel tempo. Presentato inoltre un monitor gaming OLED e due display IPS1 caratterizzati da una resa visiva VESA DisplayHDR™ 1000 e refresh rate elevati.

Acer annuncia inoltre che il monitor Predator X32 ha ottenuto il CES Innovation Award nella categoria “Computer Peripherals & Accessories”.

Predator Orion 5000 — desktop gaming al massimo delle prestazioni

Predator Orion 5000 unisce processori fino a Intel® Core™ i7 di dodicesima generazione4 (con chipset Intel H670) con GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 per restituire elevati frame rate ed esperienze gaming incredibili anche con i titoli dalla grafica più sofisticata. Predator Orion 5000 funziona in ambiente Windows 11, è dotato di 64 GB di RAM DDR5 a 4.000 MHz DDR5 e ha fino a 2 TB di memoria SSD M.2 PCIe 4.05; le ventole ARGB-infused Predator FrostBlade™ 2.0 assicurano il raffreddamento di questo potente dispositivo. Si tratta di ventole che utilizzano la pressione statica per ottimizzare il flusso d’aria, mentre i cuscinetti sigillati e la forma curva delle pale della ventola riducono il rumore e le vibrazioni.

Racchiuso in uno chassis color nero ossidiana, realizzato in vetro oscurato e rete metallica, l’hardware e le ventole ARGB sono visibili dai pannelli trasparenti laterali che, grazie alla conformità EMI, proteggono l’utente e le periferiche da potenziali interferenze elettromagnetiche. Gli appassionati di fai-da-te apprezzeranno la possibilità di smontare la scocca senza attrezzi per accedere facilmente alle componenti interne, ad esempio per passare dal raffreddamento ad aria della CPU ad uno opzionale a liquido fino a 240 mm, oltre alla flessibilità di configurazione che consente di massimizzare le opzioni di aggiornamento.

Tra le funzionalità che contribuiscono a ridurre la latenza vi sono l’Ethernet Controller Killer E3100G 2.5G e Intel Wi-Fi 6E4 per connessioni internet più affidabili; DTS:X® Ultra consente ai gamer di trasformare qualsiasi tipo di cuffie o altoparlanti in un sofisticato sistema sonoro a 360 gradi. Quattro porte USB (3x Type-A e 1x Type-C) e jack audio posizionati sul lato superiore dello chassis consentono un accesso facile, mentre numerose altre porte sul retro del tower contribuiscono a nascondere alla vista i cavi che vengono movimentati con minore frequenza.

Predator Orion 3000 — PC gaming mid-tower

Con processori fino a Intel Core i7 di dodicesima generazione (su chipset Intel B660) e GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 3070, la serie Predator Orion 3000 è progettata per i giocatori che cercano la migliore esperienza d’uso che può fornire un mid-tower, spingendo al massimo le configurazioni dei loro titoli preferiti ed effettuare streaming e video-editing senza impattare sulle prestazioni. Fino a 64 GB di memoria DDR4 a 3.200 MHz e 2 TB di storage SSD PCIe NVMe completano le specifiche dell’hardware per migliorare la risposta e i tempi di carico, continuando a supportare un’attività gaming ultrarapida. Nel caso i 2 TB di storage SSD non fossero sufficienti, sono inclusi anche 6 TB di storage HDD SATA3.

La serie Predator Orion 3000 presenta lo stesso aspetto attraente del Predator Orion 5000, racchiuso in uno chassis di vetro oscurato, di materiale plastico, metallo e rete, con un pannello trasparente EMI-compliant opzionale sui lati. Tre ventole Predator FrostBlade™ 2.0 da 92x92 mm ottimizzano il flusso dell’aria e raffreddano i componenti interni. Inoltre, l’hub delle ventole anteriori e posteriori è dotato di LED RGB integrati, la cui illuminazione può essere controllata per mezzo del software PredatorSense™.

Il controller Ethernet Intel Killer E2600, la connettività Intel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+)[1] e Control Center 2.0 offrono ai gamer gli strumenti necessari per battere i loro concorrenti online, mentre DTS:X Ultra consente loro di godere dei loro film, brani musicali e giochi preferiti con un suono spaziale ultra-realistico.

Predator Orion 3000 è dotato di serie di Windows 11.

Monitor gaming Predator X32 e X32 FP

I nuovi monitor gaming Predator X32 e X32 FP sono stati accuratamente progettati per trovare l’equilibrio migliore fra le prestazioni che si aspettano i gamer e la nitidezza visiva che richiedono i creatori di contenuti. Con refresh rate (in overclocking) di 160 Hz e 165 Hz rispettivamente, entrambi questi monitor UHD (3.840 x 2.160) da 32-pollici sono certificati VESA DisplayHDR™ 1000, presentano pannelli IPS che supportano un dimming miniLED locale a 576 zone, precisione di colore Delta E<2 e copertura al 99% della gamma di colore AdobeRGB. Il risultato è una resa visiva incredibilmente nitida e fluida, essenziale per tenere traccia degli oggetti mentre sfrecciano lungo lo schermo.

Predator X32 utilizza le eccezionali prestazioni di NVIDIA G-SYNC® ULTIMATE per restituire un HDR realistico e latenza ultra bassa per le migliori prestazioni gaming. I giocatori agonistici di titoli multiplayer apprezzeranno NVIDIA Reflex, una suite di tecnologie GPU, G-SYNC e software che misurano e riducono la latenza del sistema (cioè la latenza click-to-display) nei giochi online, aiutandoli ad acquisire gli obiettivi in minor tempo, a reagire più rapidamente e a migliorare la precisione della mira. Per tutte queste caratteristiche, questo monitor si è aggiudicato il CES Innovation Award.

Predator X32 FP è dotato di una porta HDMI 2.1, che consente ai giocatori di godere delle prestazioni del 4K non solo su PC ma anche su console. Con un refresh rate (in overclocking) di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, è il più veloce monitor 4K attualmente disponibile. La tecnologia AMD FreeSync™ Premium Pro3 migliora ulteriormente l’esperienza di gioco, supportando funzionalità HDR e restituendo immagini fluide e bassa latenza anche durante le scene di gioco caratterizzate da una grafica particolarmente complessa. È inoltre disponibile una porta USB Type-C, con 90W di potenza di ricarica.

Monitor gaming Predator CG48

Abbastanza grande da sostituire un TV, il monitor gaming Predator CG48 offre ai giocatori 48 pollici di pure prestazioni 4K, anche con refresh rate di 138 Hz. L’HDMI 2.16 e DisplayPort 1.4 consentono ai gamer di godere di un’esperienza di massimo livello anche su console, mentre quattro porte USB 3.2 e una porta USB Type-C offrono uno spazio più che sufficiente per supportare qualsiasi periferica extra si desideri. La tecnologia AMD FreeSync™ Premium Pro3 e un tempo di risposta (G-to-G) fino a 0,1 ms consentono un gaming 4K tra i più veloci possibili7: ciascun display AMD FreeSync™ Premium Pro Technology è progettato per assicurare un’esperienza gaming con un variable refresh rate (VRR) fluido che minimizza tearing, stuttering, artefatti e flicker.

Il display OLED del Predator CG48 presenta un rapporto di contrasto di 135K:1, HDR10 e una copertura del 98% della gamma di colore DCI-P3 per offrire un’esperienza visiva tra le più stupefacenti. I monitor OLED sono in grado di spegnere singoli pixel per ottenere una resa realistica dei neri, inoltre non richiedono retroilluminazione, aumentando così l’efficienza dei monitor.

Prezzi e disponibilità

I desktop gaming Predator Orion 5000 saranno disponibili in Italia ad aprile 2022 con prezzi indicativi a partire da EUR 2.699.

I desktop gaming Predator Orion 3000 saranno disponibili in Italia a maggio 2022 con prezzi indicativi a partire da EUR 1.999.

I monitor gaming Predator X32 saranno disponibili in EMEA nel terzo trimestre 2022 con prezzi indicativi a partire da EUR 1.899.

