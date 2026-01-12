Coppia di anziani estorce 75 mila € a vicina a Torino con minacce e ricatti

Coppia di anziani minaccia e estorce 75 mila € alla vicina di casa, costringendola a pagare sotto ricatto e con frasi spaventose che evocavano mafia e violenza contro la sua famiglia.

A Torino una donna è stata vittima per mesi di pressioni e intimidazioni da parte di una coppia di pensionati che abitavano nello stesso stabile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero imposto alla vicina di versare ripetutamente denaro, arrivando complessivamente a sottrarle circa 75 mila euro. I presunti estorsori utilizzavano minacce pesanti, tra cui frasi del tipo «sei stata venduta alla mafia, paga o uccidiamo tuo figlio», per terrorizzare la vittima e costringerla a cedere somme di denaro.

Le richieste sarebbero continuate per un periodo prolungato, approfittando della fiducia o della vulnerabilità della donna, fino a quando la stessa ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia di Stato, dopo gli accertamenti e la denuncia, hanno identificato la coppia di anziani come responsabile delle estorsioni e del clima di terrore creato nel condominio.

Leggi anche Affari Tuoi: Orazio arriva in fondo con 75 mila e 300 mila, ecco la vincita

La vicenda ha suscitato sconcerto tra i residenti di Borgo San Paolo, quartiere torinese dove si sono verificati i fatti, perché i protagonisti della presunta estorsione sono persone considerate tranquille e integrate nella comunità. L’inchiesta ha fatto emergere come comportamenti apparentemente innocui possano nascondere dinamiche di coercizione e abuso a danno di persone sole o in difficoltà.

Ora la posizione dei due è al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare prove e testimonianze raccolte dagli inquirenti per contestare i reati di estorsione e furto con intimidazione. La donna, assistita da un legale, ha dichiarato di sentirsi sollevata dopo essersi liberata dal giogo delle continue minacce e di sperare che la giustizia faccia piena luce su quanto subito.