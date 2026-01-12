Teste umane su una spiaggia di Puerto López, messaggio contro l'estorsione: Ecuador sotto choc

Cinque teste umane esposte su una spiaggia di Puerto López hanno sconvolto residenti e turisti. Accanto, un messaggio contro l’estorsione. La polizia ecuadoriana indaga in un’area già segnata da recenti violenze tra gang.

La mattina sulla costa di Puerto López, località turistica della provincia di Manabí, è stata spezzata da una scoperta agghiacciante. Cinque teste umane erano appese a una corda, fissata tra due pali di legno, a pochi metri dalla riva.

I primi a notare i resti sono stati alcuni bagnanti, che hanno subito allertato le autorità. La Polizia nazionale è intervenuta per isolare l’area e avviare le operazioni di rilievo, mentre la notizia si diffondeva rapidamente tra residenti e visitatori.

Accanto ai resti è stato rinvenuto un foglio con un testo intimidatorio rivolto alle bande criminali, in particolare a chi pratica l’estorsione ai danni di pescatori e commercianti, costretti a pagare somme di denaro in cambio di una presunta protezione.

Gli investigatori stanno valutando il contenuto del messaggio come possibile segnale di una faida tra gruppi rivali o come atto dimostrativo legato al controllo del territorio e delle attività economiche locali.

La scena ha alimentato paura e indignazione in una comunità già provata. Solo pochi mesi fa, nella stessa area, nove persone, tra cui un neonato, erano state uccise in un episodio di violenza che le autorità avevano collegato a scontri tra gang.

Puerto López, conosciuta a livello internazionale per l’osservazione delle balene e per il turismo naturalistico, si trova ora al centro di un nuovo caso che riporta l’attenzione sull’emergenza criminalità che colpisce diverse zone del Paese.

Le indagini proseguono per identificare le vittime, ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire il collegamento tra il messaggio lasciato sulla spiaggia e le recenti ondate di violenza nella provincia di Manabí.