Jennifer Lopez protagonista in 'Inarrestabile': La vita è una lotta contro se stessi

Jennifer Lopez torna sul grande schermo con Inarrestabile, film diretto da William Goldenberg, vincitore dell’Oscar per il montaggio di Argo. Disponibile su Prime Video, la pellicola narra la vera storia di Anthony Robles, un lottatore che è diventato campione nonostante una sola gamba. Jennifer Lopez interpreta Judy, la madre del protagonista.

In un’intervista all’Adnkronos, l’attrice ha raccontato quanto sia stato significativo per lei questo ruolo: "Quando ho letto il copione, ho capito che molte donne avrebbero potuto identificarsi nel mio personaggio". Per Lopez, nota anche per la sua carriera musicale con successi come Let’s Get Loud, il film va oltre lo sport, esplorando temi universali: "La vita è una lotta costante. Non sei contro una persona, ma contro te stesso, i tuoi pensieri e le tue convinzioni limitanti. Solo superandoli possiamo realizzare ciò che desideriamo".

La storia di Anthony Robles rappresenta una testimonianza di resilienza e determinazione, valori centrali per il messaggio che il film vuole trasmettere.

Jennifer Lopez - dopo il divorzio con Ben Affleck la foto mano nella mano con Matt Damon - Per l'attrice e cantante è la prima uscita pubblica dalla richiesta del divorzio.I due attori, infatti, sono stati visti insieme in un ristorante a Los Angeles Spettacolo - Jennifer Lopez e Matt Damon mano nella mano al Toronto International Film Festival.

Jennifer Lopez - dopo il divorzio con Ben Affleck lo scatto mano nella mano con Matt Damon - Alla cena erano presenti anche la moglie di Damon, Luciana, e le loro figlie.I due attori, infatti, sono stati visti insieme in un ristorante a Los Angeles Spettacolo - Jennifer Lopez e Matt Damon mano nella mano al Toronto International Film Festival.

Jennifer Lopez 'cancella' Affleck: via il cognome da sposata dopo il divorzio - Nel frattempo, come si legge su ‘Tmz’, stanno continuando le trattative del divorzio. Jennifer Lopez vuole abbandonare il cognome Affleck Spettacolo - Jennifer Lopez vuole abbandonare il cognome Affleck. Come riporta ‘Tmz’, che ha ottenuto i documenti del divorzio, la pop star e attrice ha messo una spunta sulla casella che le permette di ritornare al suo nome da nubile, e quindi a Jennifer Lynn Lopez.