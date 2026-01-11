Inter-Napoli 2-2: pagelle, Dimarco pendolino e Calhanoglu freddo dal dischetto
Napoli e Inter si annullano 2-2 in un confronto spettacolare di Serie A, con protagonisti inaspettati e protagonismi altalenanti che riflettono un equilibrio evidente fino al fischio finale.
La prestazione di Federico Dimarco brilla per dinamismo e precisione, con il terzino che sfrutta ogni corsa per dare ritmo e trova anche la via del gol con una conclusione di qualità che sblocca il match.
Hakan Calhanoglu si fa notare con freddezza dal dischetto, trasformando il rigore con decisione e contribuendo a mantenere l’Inter in corsa, anche se la sua influenza resta più sporadica rispetto alle aspettative.
Difensivamente Manuel Akanji fatica a trovare continuità: alcune scelte di posizione e scivolate poco incisive evidenziano difficoltà nell’arginare l’avanzata partenopea, penalizzando la solidità retrostante.
In mezzo al campo, Scott McTominay è il mattatore per il Napoli, firmando entrambe le reti degli ospiti con tempismo e potenza, riportando i suoi in parità quando l’Inter sembrava in controllo totale del ritmo partita.
L’atteggiamento del Napoli appare propositivo, con gli ingressi dalla panchina che danno vivacità e costringono l’Inter a rincorrere il pallone, soprattutto nella seconda metà della ripresa quando il pareggio diventa inevitabile.
Nel complesso, le pagelle evidenziano un’Inter capace di dettare tempi e spazi per larghi tratti, ma incapace di gestire i momenti chiave, mentre il Napoli conferma la sua resilienza offensiva e la capacità di ribaltare situazioni di svantaggio.