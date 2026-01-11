Menù fisso 25 euro con cameriera inclusa: la polemica per il cartello sessista a Fontanafredda

Menù fisso «25 € con cameriera inclusa» appeso da anni fuori da un bar di Fontanafredda scatena nuove accuse di sessismo e richieste di rimozione da parte di sindacati e cittadini.

Un cartello con la scritta «menù fisso 25 euro compresa la cameriera» esposto da lungo tempo sulla facciata di un bar di Fontanafredda, in provincia di Pordenone, è tornato al centro delle critiche. Secondo rappresentanti della Flc-Cgil e di gruppi locali si tratta di un messaggio discriminatorio verso le donne, mentre il titolare lo difende come goliardata ironica senza intento offensivo.

La frase, che combina in modo provocatorio un’offerta gastronomica con la presenza di personale di servizio, è visibile all’angolo tra via Silvio Pellico e via Giulio Cesare da diversi anni. Chi ha osservato la scritta ritiene che il riferimento alla «cameriera inclusa» sia anacronistico e lesivo della dignità femminile, soprattutto in un contesto di discussione pubblica sempre più sensibile alle questioni di genere.

I sindacalisti hanno chiesto ufficialmente che l’insegna venga tolta, sostenendo che un linguaggio simile perpetua stereotipi sessisti anche se, come sostiene chi gestisce il locale, l’intento è meramente umoristico. Dal bar arriva la replica che si tratta di una battuta vecchia di anni che non vuole offendere nessuno e che rimane nella proprietà privata dell’esercizio.

La questione richiama un precedente di circa nove anni fa, quando già allora il cartello aveva suscitato dibattito e commenti critici. All’epoca la stessa frase era difesa come una trovata ironica e non una provocazione deliberata, e alcuni clienti la consideravano parte del carattere bizzarro del locale.

Negli ultimi giorni sui social e tra i residenti la discussione si è riaccesa con commenti contrastanti: alcuni difendono la libertà di espressione e l’umorismo, altri ritengono che simboli del genere vadano al passo con un linguaggio più rispettoso verso tutte le persone, indipendentemente dal genere.