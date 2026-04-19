Famiglia nel Surrey cerca custode per il cane con stipendio fino a 70mila euro e casa inclusa

Una famiglia nel Surrey offre fino a 70mila euro l’anno e alloggio incluso per accudire il proprio cane, cercando una persona affidabile capace anche di gestire la proprietà durante le assenze dei proprietari.

Un annuncio pubblicato dall’agenzia Achieve Hospitality ha attirato l’attenzione per le condizioni fuori dal comune. Una famiglia benestante mette sul piatto uno stipendio annuo di circa 60mila sterline, pari a quasi 70mila euro, insieme alla possibilità di vivere gratuitamente in un cottage indipendente all’interno della propria tenuta nel Surrey, nel sud-est dell’Inghilterra.

La posizione non si limita al classico ruolo di dog sitter. Il candidato scelto dovrà occuparsi in modo costante del benessere del cane, seguendo da vicino alimentazione, attività quotidiane e stato di salute, con registrazioni dettagliate da aggiornare regolarmente.

Un ruolo tra cura dell’animale e gestione della tenuta

Oltre all’attenzione per l’animale, il lavoro prevede anche compiti legati alla gestione della proprietà. La figura richiesta dovrà supervisionare la casa quando i proprietari sono assenti, coordinare le consegne e assicurarsi che tutto funzioni senza problemi.

Non sono previste pulizie impegnative, ma restano richieste alcune attività quotidiane come mantenere in ordine gli spazi comuni, sistemare la cucina e, quando necessario, occuparsi di piccole incombenze domestiche, tra cui riscaldare i pasti preparati dallo chef.

Tra i requisiti indicati compaiono affidabilità, riservatezza e un carattere discreto. L’orario di lavoro è fissato indicativamente dalla domenica al giovedì, con una certa flessibilità nei periodi in cui la famiglia è presente nella residenza.

La passione per gli animali resta centrale, ma viene considerata un valore aggiunto l’esperienza nella gestione di residenze di lusso o in contesti di assistenza domestica. Una proposta che unisce stipendio elevato, alloggio incluso e uno stile di vita immerso nella tranquillità della campagna inglese.