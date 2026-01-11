Garlasco, Andrea Sempio a Verissimo: la vita sconvolta e la sua versione sul caso

Andrea Sempio, indagato nel nuovo filone sul delitto di Garlasco, si presenta in tv a Verissimo per raccontare come la vicenda giudiziaria lo ha travolto e offrire la sua versione dei fatti dopo mesi di indagini e polemiche.

Andrea Sempio, figura centrale del recente riavvio delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, è stato ospite per la prima volta del talk show Verissimo condotto da Silvia Toffanin, dove ha parlato apertamente dell’impatto che l’inchiesta ha avuto sulla sua esistenza personale e sociale.

Nel corso dell’intervista, Sempio ha descritto come la sua quotidianità sia cambiata radicalmente dall’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio in concorso nella nuova inchiesta aperta dalla Procura di Brescia, dopo anni di archiviazione delle ipotesi investigative sul delitto di Garlasco avvenuto nel 2007.

L’uomo ha ribadito la propria innocenza, raccontando di sentirsi sotto esame continuo e di aver vissuto una spirale di giudizi e sospetti che, a suo dire, gli hanno “stravolto la vita”, tra commenti pubblici e discussioni accese sui social network.

Durante la puntata Toffanin ha sollevato anche le polemiche che circondano la scelta dei media di dare spazio a Sempio nonostante lo status di indagato, con reazioni contrastanti da parte del pubblico.

Nel raccontare la sua verità, Sempio ha cercato di spiegare come la vicenda giudiziaria sia entrata in ogni aspetto della sua esistenza, attaccando l’immagine che ne è stata costruita e affermando di sperare di chiarire fatti e circostanze direttamente, pur sapendo che la sede dei giudizi resta quella processuale.