Andrea Sempio ribadisce la sua innocenza nel caso Garlasco: La famiglia Poggi crede in me

Andrea Sempio, 37 anni, è stato nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. In un'intervista al programma "Chi l'ha visto?" in onda questa sera su Rai 3, Sempio ha dichiarato: "Io sono innocente. Con questa storia non c'entro nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene".

All'epoca del delitto, Sempio aveva 19 anni e frequentava la casa dei Poggi in quanto amico del fratello di Chiara, Marco. Ha affermato di sentirsi ancora con Marco e che la famiglia Poggi crede nella sua innocenza, non avendo mai avuto dubbi. Sempio ha aggiunto di sentirsi tranquillo dal punto di vista legale, ma di essere provato dalla pressione mediatica.

Il suo legale, Massimo Lovati, ha dichiarato che Sempio desidera tornare alla sua vita normale e al lavoro presso un negozio di telefonia nel Pavese. Dopo alcuni giorni di pausa, Sempio è rientrato al lavoro, consapevole che la situazione potrebbe protrarsi a lungo.

La settimana scorsa, Sempio è stato sottoposto a un prelievo coattivo del DNA, poiché una traccia genetica compatibile sarebbe stata trovata sotto le unghie di Chiara Poggi. Gli accertamenti disposti dalla Procura di Pavia potrebbero essere eseguiti anche senza il contraddittorio tra le parti, e la difesa potrebbe venire a conoscenza dei risultati solo a esami conclusi.

