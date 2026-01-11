Musetti e Sonego vincono il doppio Atp di Hong Kong battendo Rublev e Khachanov
Musetti e Sonego chiudono il torneo di Hong Kong con un successo nel doppio, riscattando le recenti delusioni e superando Rublev e Khachanov in un super tie-break senza storia.
Lorenzo Musetti archivia la sconfitta in finale nel singolare trovando la rivincita nel doppio, insieme a Lorenzo Sonego. I due italiani conquistano il titolo all’Atp 250 di Hong Kong imponendosi su Rublev e Khachanov al termine di un match intenso e combattuto.
La sfida si decide al super tie-break dopo due set equilibrati: 6-4 per la coppia azzurra nel primo parziale, reazione dei russi nel secondo con il 2-6, poi un parziale conclusivo a senso unico chiuso sul 10-1. Un epilogo netto che fotografa la lucidità e la solidità mostrata dagli italiani nei momenti decisivi.
Per Musetti e Sonego si tratta di una soddisfazione dal peso particolare, dopo le sconfitte subite contro gli stessi avversari a Doha due anni fa e a Cincinnati nella passata stagione. Questa volta il copione cambia, e il doppio azzurro può celebrare un successo costruito con intesa, ritmo e precisione.