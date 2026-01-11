Musetti e Sonego vincono il doppio Atp di Hong Kong battendo Rublev e Khachanov

Musetti e Sonego chiudono il torneo di Hong Kong con un successo nel doppio, riscattando le recenti delusioni e superando Rublev e Khachanov in un super tie-break senza storia.