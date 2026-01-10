Musetti in finale a Hong Kong: rimonta su Rublev e ingresso nella top 5 mondiale

Con una rimonta di carattere a Hong Kong, Lorenzo Musetti firma una delle vittorie più importanti della carriera, conquista la prima finale del 2026 e si prepara a entrare nella storia del tennis italiano con un nuovo record di classifica.

Lorenzo Musetti ha raggiunto la sua prima finale del 2026 e la nona in carriera, centrando anche un traguardo storico per il tennis italiano. Con questo risultato, il carrarino è destinato a diventare il terzo azzurro nella Top 5 del ranking Atp nell’era computerizzata, con l’Italia che avrà per la prima volta due giocatori tra i primi cinque al mondo.

La qualificazione è arrivata nella semifinale del torneo Atp 250 di Hong Kong, disputata sabato 10 gennaio. Musetti ha superato Andrey Rublev, testa di serie numero tre, al termine di una partita intensa e combattuta, chiusa in tre set con il punteggio di 6-7 (3-7), 7-5, 6-4.

Dopo un primo parziale perso al tie-break, l’azzurro ha cambiato ritmo, trovando maggiore continuità negli scambi e gestendo meglio i momenti decisivi. Nel secondo set ha strappato il servizio al russo nel finale, mentre nel terzo ha mantenuto lucidità e solidità fino al match point.

“Non avevo mai giocato così qui a Hong Kong, grazie a tutto il pubblico”, ha spiegato Musetti al termine dell’incontro, sottolineando la qualità del confronto: “È stata una partita lunga, di livello incredibile. Ogni volta lui alzava l’intensità e sono davvero orgoglioso di quello che ho mostrato in campo”.

Il numero uno del seeding attende ora l’esito dell’altra semifinale tra Giron e Bublik per conoscere il nome del suo avversario. “Guarderò la loro partita, vedremo chi sarà in finale. Domani ne avrò due, cercherò di riposare e preparare la gara al meglio”, ha aggiunto Musetti.

Con questo successo, il tennista toscano consolida il suo status tra i protagonisti del circuito e si prepara a giocare una finale che può valere molto più di un semplice trofeo, anche in chiave ranking Atp.