ATP 250 Hong Kong: Musetti inizia il 2026 con una vittoria in doppio insieme a Sonego

Lorenzo Musetti inizia il 2026 con una vittoria nel doppio all’ATP 250 di Hong Kong, insieme a Lorenzo Sonego. Hanno superato Kecmanovic e Muller in due set, 7-6, 6-4, in un incontro equilibrato e ben giocato.

Nel set d’apertura nessuno è riuscito a scavare un solco decisivo: Musetti e Sonego hanno retto bene nei propri turni di battuta e la frazione è scivolata al tie-break, dove gli italiani hanno trovato le soluzioni migliori nei punti che pesano.

Nel secondo set la coppia azzurra ha mantenuto ordine e continuità, individuando il momento giusto per fare la differenza e poi gestendo il vantaggio con attenzione fino al game conclusivo.

All’inizio dell’anno il doppio può diventare un passaggio utile per accumulare ritmo partita e confidenza con le condizioni di gioco: per Musetti, l’esordio vincente offre indicazioni incoraggianti anche sul piano della fiducia.

Dopo questo primo successo, l’attenzione si sposta sul singolare: Musetti è tra i nomi più attesi del torneo e cercherà di trasferire le sensazioni positive nel percorso individuale, in un tabellone che propone avversari di livello e incroci potenzialmente complessi.