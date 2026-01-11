Francesco Sarcina: cancellazione del musical Immensamente Giulia dopo vendite insufficienti

Immensamente Giulia, il musical di Francesco Sarcina tratto dalla sua celebre hit e dedicato a una figura che ha segnato la sua vita, è stato cancellato a pochi giorni dall’esordio per vendite insufficienti dei biglietti.

Il progetto teatrale Immensamente Giulia, ideato da Francesco Sarcina e ispirato alla celebre canzone “Dedicato a te”, non andrà in scena al Teatro Nazionale di Milano come previsto a metà marzo per mancanza di biglietti venduti. Il cantante de Le Vibrazioni ha annunciato la decisione tramite un video pubblicato sui suoi profili social, spiegando che a circa venti giorni dalla conferenza stampa non sono state raggiunte le prevendite necessarie per giustificare l’avvio della promozione e la produzione dello spettacolo.

Sarcina ha sottolineato l’amarezza per la fine improvvisa di un progetto che aveva coinvolto più di venti persone e richiesto oltre un anno di lavoro, con giovani artisti e professionisti provenienti da tutta Italia. Nel suo messaggio ha espresso preoccupazione per le maestranze, chiedendo alla produzione di onorare gli impegni economici con attori, musicisti, costumisti e altro personale.

Leggi anche Clizia Incorvaia risponde alle accuse di Francesco Sarcina: Provo vergogna

Il musical, concepito come un’opera rock originale con ventotto brani inediti scritti dallo stesso Sarcina, doveva raccontare una storia d’amore e memoria ambientata nella Milano degli anni Novanta, prendendo spunto dalla figura di Giulia che ha ispirato il celebre brano. Il cast comprendeva diversi interpreti giovani e talentuosi, con ruoli principali affidati ad attori come Isacco Venturini e Anna Volpato.

Prima della cancellazione, il progetto puntava anche a dare voce a temi sociali, con l’intenzione di collaborare con realtà ospedaliere per promuovere la prevenzione tra le donne attraverso momenti legati alla rappresentazione teatrale. La reazione dei fan sui social è stata di grande sostegno per Sarcina e per coloro che avevano creduto nel musical, molti dei quali avevano già acquistato biglietti o programmato spostamenti per assistere allo spettacolo.