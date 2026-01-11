Schermaglia mortale sulla Colombo: Beatrice Bellucci travolta da una Bmw ad alta velocità

Nella notte del 24 ottobre 2025 un video girato da un passeggero riprende la BMW di un 22enne che, a velocità sostenuta, si schianta contro la Mini Cooper su cui viaggiavano due amiche, uccidendo una di loro lungo via Cristoforo Colombo a Roma.

Un filmato registrato dentro una berlina mostra i concitati momenti prima dell’impatto fatale avvenuto la notte del 24 ottobre 2025 lungo via Cristoforo Colombo, una delle arterie più trafficate di Roma, dove è morta Beatrice Bellucci, 22 anni, mentre era passeggera su una Mini Cooper guidata dalla sua amica.

Nel video si vede la BMW condotta da Luca Girimonte, 22 anni, procedere a ritmo sostenuto, sorpassando altri veicoli, con la telecamera puntata sulla strada dal sedile accanto al guidatore. Secondo gli investigatori le immagini non mostrano una corsa clandestina organizzata ma descrivono un’auto in forte accelerazione prima della collisione.

Intorno alle 22 la BMW si affianca alla Mini Cooper, guidata da Silvia Piancazzo, 20 anni, e con Beatrice seduta accanto. In prossimità di una curva il conducente della BMW taglia la traiettoria e colpisce la Mini, facendola finire contro un albero nei pressi di piazza dei Navigatori.

L’impatto è stato devastante: la Mini Cooper ha subito un violento tamponamento laterale e la vettura si è schiantata contro la vegetazione a bordo strada. Beatrice Bellucci è morta nell’incidente, mentre la conducente ha riportato gravi ferite ed è stata ricoverata in prognosi riservata.

Le autorità hanno indagato Girimonte per omicidio stradale, esaminando i dati delle centraline delle auto e i filmati acquisiti. Inizialmente era stata avanzata l’ipotesi di una possibile gara con un’altra BMW a velocità molto elevata, ma al momento il video in esame non conferma una competizione formalmente organizzata.