Uomo investito da treno ad alta velocità a Milano Rogoredo

Luca Bianchi | 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di circa 35 anni è morto dopo essere stato investito da un treno ad Alta Velocità a Milano Rogoredo, gesto volontario confermato dalle telecamere. L’impatto è avvenuto nel tardo pomeriggio, con forti disagi alla circolazione.

Milano Rogoredo
Uomo investito da treno ad alta velocità a Milano Rogoredo

Un uomo di circa 35 anni ha perso la vita nel pomeriggio alla stazione di Milano Rogoredo, travolto da un convoglio dell’Alta Velocità. L’impatto è stato fatale e il decesso è avvenuto sul posto, prima dell’arrivo dei soccorsi.

Secondo quanto ricostruito, non si tratterebbe di un incidente. Le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza avrebbero infatti chiarito che si è trattato di un gesto volontario. La vittima, al momento, non è stata ancora identificata.

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Subito dopo l’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di piazzale Cuoco, insieme agli operatori del 118 e agli agenti della polizia di Stato. Le squadre hanno lavorato per la rimozione del corpo e per mettere in sicurezza l’area.

L’episodio ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario. I binari 4 e 6 sono stati temporaneamente chiusi, causando rallentamenti sulla linea Milano-Bologna e lungo la tratta Milano-Pavia-Genova, con disagi per i passeggeri in transito.