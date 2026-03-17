Uomo investito da treno ad alta velocità a Milano Rogoredo

Un uomo di circa 35 anni è morto dopo essere stato investito da un treno ad Alta Velocità a Milano Rogoredo, gesto volontario confermato dalle telecamere. L’impatto è avvenuto nel tardo pomeriggio, con forti disagi alla circolazione.

Un uomo di circa 35 anni ha perso la vita nel pomeriggio alla stazione di Milano Rogoredo, travolto da un convoglio dell’Alta Velocità. L’impatto è stato fatale e il decesso è avvenuto sul posto, prima dell’arrivo dei soccorsi.

Secondo quanto ricostruito, non si tratterebbe di un incidente. Le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza avrebbero infatti chiarito che si è trattato di un gesto volontario. La vittima, al momento, non è stata ancora identificata.

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Subito dopo l’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di piazzale Cuoco, insieme agli operatori del 118 e agli agenti della polizia di Stato. Le squadre hanno lavorato per la rimozione del corpo e per mettere in sicurezza l’area.

L’episodio ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario. I binari 4 e 6 sono stati temporaneamente chiusi, causando rallentamenti sulla linea Milano-Bologna e lungo la tratta Milano-Pavia-Genova, con disagi per i passeggeri in transito.