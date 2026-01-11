Ragazze inseguite nella movida di Pavia: tassista interviene e le salva

Due giovani di circa vent’anni, uscite da un locale nel centro di Pavia, sono state raggiunte da un gruppo; un tassista che le ha viste correre ha fermato l’auto, allontanato i inseguitori e permesso loro di mettersi in salvo.

Durante la notte tra venerdì e sabato due amiche ventenni, che avevano appena concluso una serata per un compleanno nella zona di piazza Vittoria a Pavia, si sono trovate in una situazione di pericolo quando un gruppo di cinque giovani ha iniziato a seguirle mentre tornavano verso la loro auto.

Accortesi di essere seguite, le due ragazze hanno accelerato il passo cercando di allontanarsi ma, temendo per la propria incolumità, sono fuggite di corsa per le vie cittadine.

In quel momento un tassista di passaggio, identificato successivamente come Vincenzo Fimognari, le ha notate in preda al panico e ha deciso di fermarsi con il proprio veicolo per offrire assistenza.

Parlando con le giovani e proponendo loro un passaggio fino alla macchina, il tassista ha contribuito a far allontanare gli inseguitori, poi scappati; ha quindi atteso che le ragazze salissero a bordo prima di ripartire per proseguire la propria corsa.

Sui social la madre di una delle due ha condiviso la vicenda su gruppi Facebook, esprimendo gratitudine verso l’autista e chiedendo di poterlo identificare per ringraziarlo personalmente per il gesto che ha messo fine a una situazione potenzialmente pericolosa.