Stramaccioni eroe in Puglia: salva due ragazze che stavano annegando tra le onde

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter e oggi opinionista televisivo, si è reso protagonista di un gesto coraggioso durante le sue vacanze in Puglia, salvando due ragazze che stavano annegando in mare.

L’episodio è avvenuto lunedì 28 luglio. Stramaccioni si trovava sotto l’ombrellone insieme alla moglie e ai figli quando ha notato un gruppo di persone agitarsi sulla riva. Un bagnino stava tentando di attirare l’attenzione, mentre due giovani ragazze erano in evidente difficoltà tra le onde. Si trattava di due sorelle di Bolzano, di 17 e 19 anni.

"Ho capito subito che si trattava di una situazione pericolosa", ha raccontato l’ex tecnico a La Gazzetta dello Sport. "Il bagnino non ce l’avrebbe mai fatta da solo. Mi sono alzato di scatto e sono corso in acqua".

Stramaccioni ha raggiunto per prima la ragazza più grande: "Mi ha detto che aveva paura. Le onde erano alte, le ho detto di stare calma, di mettersi sul dorso e che presto sarebbe finito tutto. Siamo riusciti a raggiungere una zona più sicura vicino alla riva".

Poi ha notato che il bagnino era in difficoltà con l’altra ragazza, più giovane, che stava andando a fondo: "Aveva già bevuto molta acqua ed era nel panico. Mi trascinava giù con sé, era convinta che sarebbe morta".

La situazione si è fatta critica: "La barca di salvataggio non riusciva ad avvicinarsi e dai massi ci tiravano corde che però non arrivavano. Alla fine le ho chiesto di fidarsi di me, l’unica via era una piccola insenatura tra gli scogli. L’ho afferrata e l’ho letteralmente lanciata lì, finendo sott’acqua".

Dopo il salvataggio, Stramaccioni ha perso l’orientamento ed è stato spinto contro gli scogli: "Sono riuscito a uscire grazie a una corda lanciata dalla riva, ma mi sono ferito alle braccia e alle gambe. Solo dopo ho saputo che anche lei era in salvo. Mio figlio mi ha chiesto: ‘Papà, e se fossi morto?’. Ho agito per istinto, come se in acqua ci fosse stata mia moglie o uno dei miei figli".

Infine, l’ex allenatore ha lanciato un monito: "Quella zona è pericolosa, non bisogna mai essere imprudenti in mare".