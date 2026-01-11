Truffa tessera sanitaria: mail di phishing sul finto rinnovo, come funziona e come evitarla
Tenta di carpire i tuoi dati personali facendo leva su una mail che annuncia la falsa “scadenza” della tessera sanitaria: cliccando sul link si finisce su un sito ingannevole che chiede informazioni sensibili.
Sta circolando una campagna di phishing che utilizza come esca una presunta scadenza della tessera sanitaria per spingere gli utenti a fornire i propri dati cliccando su un link all’interno di una mail ingannevole.
I messaggi fraudolenti sembrano ufficiali e mostrano i loghi del Sistema Tessera Sanitaria e del Ministero della Salute, con frasi allarmanti sul rinnovo imminente del documento.
Chi apre il link presente nella comunicazione viene reindirizzato a un sito con dominio fasullo, che imita l’aspetto di una pagina istituzionale ma serve solo a raccogliere informazioni personali come nome, indirizzo, data di nascita, telefono e email.
Il CERT-AGID ha evidenziato che tali email non provengono da enti ufficiali e che la tessera sanitaria viene rinnovata automaticamente alla scadenza, senza richiedere alcuna azione da parte dell’utente.
Per difendersi, è fondamentale evitare di cliccare su link sospetti, non inserire dati su siti non verificati e controllare la veridicità della scadenza del proprio documento tramite i canali ufficiali.