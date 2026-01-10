Finale Atp 250 Hong Kong, Musetti sfida Bublik: orario, precedenti e diretta tv

Lorenzo Musetti si gioca il primo titolo del 2026 nella finale dell’Atp 250 di Hong Kong contro Alexander Bublik. In palio c’è un successo che manca da oltre tre anni e la conferma tra i migliori del circuito.

Lorenzo Musetti è pronto a scendere in campo nell’atto conclusivo dell’Atp 250 di Hong Kong con l’obiettivo di aprire il 2026 nel modo migliore possibile. Il tennista azzurro affronta Alexander Bublik per un titolo che rappresenterebbe il primo successo stagionale e un segnale importante per il prosieguo dell’anno.

Il torneo asiatico garantisce comunque a Musetti la certezza di chiudere l’evento da numero 5 del ranking Atp, un traguardo che conferma la crescita costante dell’azzurro nel circuito maggiore.

Per il giocatore toscano, la finale vale anche come occasione per interrompere un digiuno che dura dall’ottobre 2022, quando conquistò il titolo all’Atp 250 di Napoli. Da allora, Musetti ha collezionato buone prestazioni senza però riuscire a tornare al successo.

La finale dell’Atp 250 di Hong Kong è in programma domani, domenica 11 gennaio, con inizio alle 8:30 ora italiana, corrispondenti alle 15:30 locali. Un appuntamento mattutino per gli appassionati italiani di tennis.

I precedenti tra Musetti e Bublik vedono in vantaggio il kazako per 2-1. Bublik si è imposto al Queen’s nel 2022 e ad Adelaide nel 2024, mentre l’azzurro ha vinto l’ultimo confronto, disputato nel 2024 sull’erba di Stoccarda, grazie al ritiro dell’avversario.

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La finale sarà disponibile anche in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e NOW Tv, consentendo la visione su dispositivi mobili e smart tv.