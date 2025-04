Giorgio Locatelli compie 62 anni, gli auguri di Bruno Barbieri: Compagno di viaggio

Giorgio Locatelli festeggia oggi, lunedì 7 aprile, il suo 62° compleanno. Tra i tanti messaggi ricevuti, spicca quello di Bruno Barbieri, che ha condiviso sui social una foto che li ritrae insieme lontani dagli studi di MasterChef Italia. "Happy Birthday George. Ragaz, come on, facciamo tutti insieme gli auguri al mio grande compagno di viaggio Giorgio Locatelli", ha scritto Barbieri a corredo dell'immagine, scattata in una località immersa nella natura, con cascate sullo sfondo e un abbraccio tra i due protagonisti del noto cooking show.

Il post ha subito raccolto numerosi like e commenti, con fan che hanno voluto unirsi agli auguri per lo chef: "Un augurio speciale per uno chef speciale", ha scritto un utente. L’affetto dimostrato sui social conferma il legame autentico tra i giudici di MasterChef Italia, formato da Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. "La nostra forza è sentirci anche fuori da MasterChef. È una sinergia fondata sul rispetto", aveva raccontato Barbieri in un’intervista recente.

Giorgio Locatelli annuncia la chiusura definitiva della Locanda Locatelli a Londra - Il celebre chef italiano e giudice di MasterChef Italia Giorgio Locatelli, ha comunicato la chiusura definitiva del suo ristorante londinese, la Locanda Locatelli, attivo dal 2002. L'annuncio è stato diffuso tramite un post sul profilo Instagram del ristorante, in cui si esprime "tristezza nel cuore" per la decisione, attribuita a "ragioni indipendenti dal nostro controllo".