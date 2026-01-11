Juve e Milan valutano lo scambio Gatti-Loftus-Cheek

Uno scambio tra Juventus e Milan potrebbe prendere forma a gennaio: i bianconeri cercano un centrocampista, i rossoneri puntano a rinforzare il reparto difensivo con un giocatore già noto ad Allegri.

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista fisico ed esperto da inserire in rosa, mentre il Milan ha la necessità di rafforzare la difesa con un elemento di affidabilità e ritmo competitivo. In questo contesto di mercato, i contatti tra le due società sono intensi e si discute di un possibile scambio che vedrebbe Federico Gatti trasferirsi ai rossoneri e Ruben Loftus-Cheek approdare alla Continassa.

Dopo un incontro tra dirigenti juventini – con la presenza di Lucio, Comolli e Ottolini – l’ipotesi di scambiare Gatti con un centrocampista che può giocare sia da mediano che da mezzala ha guadagnato terreno. Il profilo di Loftus-Cheek è stato ravvisato come adatto alla causa bianconera, in grado di portare fisicità e versatilità alla mediana.

Dal lato milanista, la retroguardia presenta alternative come Tomori, Gabbia e Pavlovic, ma l’aggiunta di un difensore di esperienza come Gatti potrebbe dare maggiore profondità alla rosa. Allegri conosce bene il centrale e ne apprezza le qualità, anche se il giocatore sta rientrando da un infortunio al menisco che richiede ulteriori valutazioni mediche.

La trattativa è ancora embrionale e non vi sono conferme ufficiali, ma l’ipotesi di un doppio prestito secco per sei mesi è quella attualmente al centro dei colloqui. Entrambi i giocatori cercherebbero maggiore spazio per convincere i rispettivi commissari tecnici in vista dei prossimi impegni internazionali.