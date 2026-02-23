Loftus-Cheek operato alla mascella dopo Milan-Parma

Ruben Loftus-Cheek è stato operato alla mascella dopo lo scontro con Corvi in Milan-Parma. Il centrocampista ha riportato una frattura al volto e resterà fuori circa due mesi, mostrando sui social le conseguenze dell’impatto.

Brutto colpo per Ruben Loftus-Cheek, costretto a fermarsi dopo l’incidente avvenuto nei primi minuti di Milan-Parma, gara della 26ª giornata di Serie A. Il centrocampista rossonero è stato travolto dall’uscita del portiere Corvi, finendo a terra dopo un impatto violento al volto.

Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura del processo alveolare della mascella. Il giocatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’ospedale San Paolo di Milano, dove è stato operato nella giornata di lunedì. L’intervento, eseguito dal dottor Luca Autelitano, è riuscito senza complicazioni.

Dopo l’operazione, Loftus-Cheek è stato dimesso e le sue condizioni sono considerate buone. I medici hanno fissato in circa otto settimane i tempi di recupero, periodo durante il quale il centrocampista resterà lontano dal campo.

Sui social il giocatore ha condiviso alcune immagini del volto subito dopo lo scontro, con gonfiore evidente e denti danneggiati. Nel messaggio ai tifosi ha parlato di un momento difficile ormai superato, ringraziando lo staff sanitario per l’assistenza ricevuta.

Non sono mancati i ringraziamenti anche ai sostenitori e ai compagni di squadra. Loftus-Cheek ha sottolineato il sostegno ricevuto in queste ore e ha ribadito la volontà di tornare presto a disposizione del gruppo per contribuire agli obiettivi stagionali del Milan.