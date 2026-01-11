Roma, aggressione a Termini: uomo in fin di vita, quattro persone in commissariato

Un uomo lotta tra la vita e la morte dopo un violento pestaggio nei pressi della stazione Termini. La polizia indaga su due aggressioni ravvicinate e valuta possibili collegamenti tra i responsabili.

Un grave episodio di violenza si è consumato ieri sera in via Giolitti, a pochi passi dalla stazione Termini. Poco dopo le 22, un uomo è stato circondato da più individui e colpito con estrema brutalità, riportando ferite tali da renderne critiche le condizioni.

La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove resta ricoverata in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta in modo improvviso, senza che l’uomo riuscisse a sottrarsi al pestaggio.

A distanza di circa un’ora, nella stessa area, si è verificato un secondo episodio violento. Gli investigatori non escludono che i due fatti possano essere collegati, ipotesi ora al centro degli accertamenti.

Nel corso della notte è stato predisposto un ampio servizio di controllo che ha coinvolto Polfer, commissariato Viminale e squadra mobile. Decine di persone sono state identificate durante le verifiche sul territorio.

Sette soggetti sono stati accompagnati presso l’ufficio immigrazione, mentre altre quattro persone sono state condotte in commissariato per ulteriori accertamenti. La loro posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti.

Gli agenti stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, con l’obiettivo di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare tutti i responsabili coinvolti nelle aggressioni.