Aggressione a Napoli: Uomo di 45 anni in fin di vita dopo una violenta attacco a vico Spaventa

Un tragico episodio si è verificato nella serata di domenica 9 luglio a Napoli, dove un uomo di 45 anni si trova ora in fin di vita all'ospedale del Mare. L'uomo è stato vittima di un brutale attacco, subendo diverse coltellate, mentre si trovava nei pressi di piazza Garibaldi, precisamente in vico Spaventa. I responsabili dell'aggressione sono stati descritti come un gruppo di persone sconosciute.

L'uomo è stato prontamente soccorso e trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini, ma a causa della gravità delle sue ferite è stato necessario un trasferimento di urgenza all'Ospedale del Mare. I medici hanno dovuto intervenire chirurgicamente per riparare un grave danno al polmone. Attualmente, i carabinieri stanno indagando sull'accaduto per identificare gli aggressori e le cause scatenanti di tale violenza.

È ancora incerto se la vittima conoscesse i suoi aggressori o se esistesse un movente per l'attacco. La comunità è sconvolta da questo evento tragico e spera che giustizia sia fatta nel più breve tempo possibile.

