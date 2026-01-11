The White Lotus 4: serie girata nel lussuoso Château de La Messardière a Saint-Tropez

La quarta stagione di The White Lotus sarà girata in un sontuoso castello-hotel sulla Costa Azzurra, con scene anche in altre località della Francia, segnando un cambiamento rispetto alle ambientazioni delle stagioni precedenti.

La prossima stagione di The White Lotus, celebre serie antologica ideata da Mike White, troverà il suo scenario principale nel Château de La Messardière, un castello trasformato in hotel di lusso a cinque stelle a Saint-Tropez sulla Côte d’Azur.

La produzione ha scelto questa location storica e panoramica per le sue ambientazioni eleganti e suggestive, caratterizzate da suite raffinate, ampi giardini, piscine con vista sul mare e accesso privato alla spiaggia, perfette per l’atmosfera di mistero, tensione e lusso che contraddistingue la serie.

Situato in un palazzo del XIX secolo riconvertito in struttura ricettiva di livello superiore, il castello fa parte della prestigiosa Airelles Collection e affonda le sue radici in una storia di fascino francese e aristocratico.

La scelta della Francia come sfondo per questa nuova stagione rappresenta una novità rispetto alle precedenti ambientazioni esotiche nelle Hawaii, in Sicilia e in Thailandia, tutte legate alla collaborazione con hotel della catena Four Seasons che non è stata rinnovata per il quarto capitolo.

Oltre a Saint-Tropez, è previsto l’utilizzo di altre location nel Sud della Francia e in Parigi, con le riprese che dovrebbero svolgersi tra primavera e autunno 2026.

Fino a oggi non è stata annunciata ufficialmente la data di uscita della stagione, ma le anticipazioni confermano che, come da tradizione, la trama includerà elementi di suspense e mistero tipici del format.