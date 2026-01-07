Funerali di Brigitte Bardot a Saint-Tropez con la partecipazione di Marine Le Pen

A Saint-Tropez si sono svolti oggi i funerali di Brigitte Bardot, figura iconica del cinema francese e attivista. La cerimonia nella chiesa Notre-Dame de l’Assomption ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e personalità, tra cui Marine Le Pen.

Oggi, 7 gennaio 2026, Saint-Tropez si è fermata per salutare Brigitte Bardot, icona del cinema francese e attivista per i diritti degli animali, scomparsa il 28 dicembre 2025 all’età di 91 anni. La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa Notre-Dame de l’Assomption, con una folla di sostenitori e ammiratori raccolti lungo le vie della cittadina della Costa Azzurra e maxischermi installati per permettere a tutti di assistere alle esequie.

La bara, coperta da fiori e accompagnata dall’esecuzione di brani come “Djobi Djoba” dei Gipsy Kings, è stata accolta dal figlio di Bardot all’ingresso della chiesa e poi portata verso il cimitero marino, dove l’attrice verrà sepolta accanto alla propria famiglia con una cerimonia privata.

Tra gli ospiti presenti alla funzione figura Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra francese e da tempo legata all’attrice per affinità politiche, mentre figure istituzionali come il presidente francese Emmanuel Macron non hanno partecipato alla cerimonia.

La cerimonia ha avuto momenti di forte commozione: allo sciogliersi della funzione religiosa, decine di persone hanno applaudito il passaggio del corteo funebre. Bardot, simbolo della rivoluzione culturale degli anni Cinquanta e attivista animalista fino alla fine, ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema e della cultura francese.