Lisa delle BLACKPINK pronta per una commedia romantica Netflix dopo The White Lotus
Lisa delle BLACKPINK amplia la sua carriera nella recitazione con una nuova commedia romantica per Netflix, nata dopo l’esperienza sul set di The White Lotus e un incontro creativo con il produttore David Bernad.
Lisa delle BLACKPINK accelera sul fronte cinema e tv. Dopo l’esperienza sul set di The White Lotus, la cantante thailandese si prepara a guidare un nuovo progetto per Netflix, una commedia romantica attualmente in fase di sviluppo.
L’idea sarebbe nata durante le riprese della serie, dove l’artista ha lavorato a stretto contatto con il produttore esecutivo David Bernad. Tra una pausa e l’altra, i due avrebbero scoperto una passione comune per il film cult Notting Hill, spunto che ha dato il via alla costruzione della storia del nuovo lungometraggio.
I dettagli della trama restano riservati, ma la sceneggiatura è stata affidata a Katie Silberman, autrice già dietro titoli come Booksmart e Set It Up. Un nome solido nel panorama della commedia contemporanea, scelto per dare al progetto un tono brillante e accessibile.
Per Lisa si tratta di un passaggio rapido verso produzioni di primo piano: il debutto come attrice risale a poco tempo fa, eppure il suo nome è già legato a produzioni internazionali di grande visibilità.
Parallelamente, l’artista è coinvolta anche in Tygo, spin-off collegato all’universo action di Extraction. Musica e recitazione procedono ora su binari paralleli, con un’agenda sempre più orientata al mercato globale dello streaming.