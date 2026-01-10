Uomini e Donne, la confessione di Alessio Pili Stella su Mario Lenti

Alessio Pili Stella racconta il suo ritorno nel parterre di Uomini e Donne e confida come si sente a ritrovarsi accanto a Mario Lenti, padre della sua ex Claudia Lenti, nella stagione attuale del trono over.

Alessio Pili Stella è tornato nel parterre maschile del trono over di Uomini e Donne dopo la fine della storia con Claudia Lenti e ha ammesso che non è stato facile ritrovarsi seduto accanto a Mario, il padre della sua ex, nello studio del dating show Mediaset.

Intervistato sulla sua esperienza nella trasmissione, il cavaliere ha spiegato che vedere Mario Lenti tra i protagonisti dello studio gli suscita un effetto particolare, perché conserva stima e affetto per lui nonostante il passato condiviso attraverso la sua relazione con Claudia.

Alessio, spesso al centro delle discussioni per la sua schiettezza, ha anche raccontato di aver ormai superato il legame con Claudia, pur riconoscendo che quel capitolo della sua vita lo abbia segnato. La consapevolezza di ritrovare il padre dell’ex fidanzata nello stesso ambiente televisivo lo ha colto di sorpresa e gli ha provocato riflessioni personali.

Nel corso dell’attuale edizione di Uomini e Donne, Pili Stella ha iniziato nuove frequentazioni, tra cui con Rosanna Siino, con cui ci sarebbe stato anche un bacio nelle registrazioni più recenti, sebbene Alessio abbia ammesso di essere un po’ titubante per alcuni aspetti legati alle dinamiche del parterre.