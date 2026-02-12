Chi è Deborah del trono over Uomini e Donne 2026 e cosa succede con Alessio Pili Stella

Deborah è tra i nuovi volti del Trono Over 2025/2026. Apparsa per la prima volta il 10 febbraio, ha attirato l’attenzione accanto ad Alessio Pili Stella, scatenando la reazione di Rosanna Siino. Ecco cosa si sa su di lei e sul suo percorso.

Nel parterre femminile di Uomini e Donne 2025/2026 si è fatta notare Deborah, entrata in scena senza una vera presentazione ma finita subito al centro studio. La puntata del 10 febbraio 2026 l’ha mostrata accanto ad Alessio Pili Stella, con cui ha iniziato una conoscenza che non è passata inosservata.

Capelli corti e castani, circa quarant’anni, Deborah ha attirato l’attenzione del pubblico per il suo debutto improvviso. Non sono stati forniti dettagli sulla sua vita privata: al momento non si conoscono cognome, professione né eventuale profilo Instagram. La dama non ha raccontato nulla di sé durante la prima apparizione, lasciando spazio soprattutto al confronto con il cavaliere.

Leggi anche: Uomini e Donne, la confessione di Alessio Pili Stella su Mario Lenti

Alessio Pili Stella racconta il suo ritorno nel parterre di Uomini e Donne e confida come si sente a ritrovarsi accanto a Mario Lenti, padre della sua ex Claudia Lenti, nella stagione attuale del trono over.

La sua presenza ha complicato il percorso di Alessio Pili Stella, già coinvolto con Rosanna Siino. L’arrivo di Deborah ha riacceso tensioni e discussioni in studio. Alessio ha ammesso di aver frequentato entrambe e di aver scambiato un bacio con la nuova dama, alimentando il malcontento di Rosanna.

Secondo le anticipazioni delle registrazioni di febbraio, il cavaliere avrebbe poi deciso di interrompere entrambe le frequentazioni. La conoscenza tra Alessio e Deborah, quindi, si sarebbe chiusa a poche settimane dall’inizio. Resta da capire se la dama continuerà il suo percorso nel programma di Canale 5 o se la sua esperienza si fermerà qui.