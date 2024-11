Uomini e Donne: Alessio Pecorelli e Mario Cusitore lasciano il programma, ecco cosa è successo

Nella registrazione del 19 novembre 2024 di "Uomini e Donne", il tronista Alessio Pecorelli ha abbandonato il programma a seguito di segnalazioni che hanno compromesso la sua posizione. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, durante la registrazione precedente era emersa una segnalazione che vedeva Alessio in compagnia di una ragazza in un locale, sollevando dubbi sulla sua sincerità. Nonostante il tronista avesse dichiarato che si trattava solo di un'amica, le sue corteggiatrici, tra cui Genny, hanno deciso di autoeliminarsi, lasciandolo senza pretendenti. Di conseguenza, Maria De Filippi ha invitato Alessio a lasciare il programma.

Anche Mario Cusitore ha abbandonato il dating show. Coinvolto nelle stesse segnalazioni riguardanti Alessio, Mario ha dichiarato di non essere interessato a nessuna delle dame presenti in studio, motivando così la sua decisione di lasciare il programma.

La puntata in cui si assisterà all'uscita di scena di Alessio Pecorelli e Mario Cusitore dovrebbe andare in onda tra il 2 e il 6 dicembre 2024, considerando le registrazioni già effettuate.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 31 ottobre 2024 su Canale 5 - Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, torna oggi, giovedì 31 ottobre 2024, alle 14:45 su Canale 5, presentando nuove dinamiche nel Trono Over e Trono Classico. Tra i protagonisti di questa puntata, risalta l'evolversi della storia tra Gemma e Fabio, la cui recente uscita ha rafforzato il loro legame.

Uomini e Donne: nel programma non ci sono Armando, Aurora, Cristina e Mario - Il programma "Uomini e Donne", trasmesso su Canale 5, sta vivendo un periodo di cambiamenti vista l'assenza di quattro volti noti del Trono Over: Armando Incarnato, Aurora Tropea, Cristina Tenuta e Mario Verona. L'assenza di questi protagonisti ha destato curiosità tra i telespettatori, che si interrogano sulle motivazioni dietro il loro mancato intervento nelle recenti registrazioni.

Valentina Autiero, ex dama di Uomini e Donne, lancia la sua candidatura con Forza Italia per il consiglio comunale di Anzio - Valentina Autiero, ex protagonista del programma televisivo Uomini e Donne, ha deciso di intraprendere una nuova carriera nel mondo della politica, candidandosi per il consiglio comunale di Anzio con il supporto di Forza Italia, a sostegno del candidato sindaco Stefano Bertollini.