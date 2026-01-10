Raffaella Fico, il racconto della perdita del figlio al quinto mese

Raffaella Fico racconta in tv il dolore per la perdita del figlio al quinto mese di gravidanza: un parto inatteso, cinque ore di travaglio e una causa ancora senza spiegazioni mediche certe.

Un’esperienza che ha lasciato un segno profondo. Raffaella Fico ha scelto di condividere pubblicamente uno dei momenti più difficili della sua vita, parlando della perdita del bambino che aspettava insieme al compagno Armando Izzo.

La gravidanza, arrivata al quinto mese, procedeva senza particolari criticità. Poi, improvvisamente, la rottura prematura delle acque ha cambiato tutto. Da lì è iniziato un travaglio durato circa cinque ore, vissuto come un vero e proprio parto, carico di dolore fisico ed emotivo.

Leggi anche Raffaella Fico a Verissimo, il racconto della perdita del figlio

La showgirl ha spiegato che non esisteva alcuna possibilità di intervento per salvare il bambino. Nonostante il cuore del piccolo continuasse a battere, le condizioni cliniche non lasciavano alternative. Un evento che i medici stessi hanno definito difficile da spiegare.

Solo pochi giorni prima, durante un controllo di routine, la situazione appariva regolare. Anche per questo, la perdita è stata descritta come improvvisa e incomprensibile. L’ipotesi più accreditata resta quella di un’infezione, ma senza certezze definitive.

Raffaella Fico ha raccontato di convivere ogni giorno con il ricordo di quanto accaduto, cercando al tempo stesso di trovare la forza per andare avanti grazie alla presenza della figlia. Il dolore resta costante, tra pensieri notturni e momenti di silenzio che rendono difficile dimenticare.

La ferita, ha spiegato, non si cancella. Il tempo può forse attenuare la sofferenza, ma l’esperienza rimane impressa nella memoria come uno dei passaggi più devastanti della sua vita.