Padova, 22enne scomparsa: ricerche concentrate nell'area di Teolo

Una giovane di 22 anni è sparita da Padova dopo essere uscita in bicicletta la sera del 6 gennaio. Le ricerche si concentrano ora sui Colli Euganei, dove il segnale del suo telefono ha fornito gli ultimi riscontri.

Da quattro giorni non si hanno notizie di Annabella, 22 anni, residente a Padova. La ragazza è uscita di casa la sera del 6 gennaio intorno alle 20, allontanandosi in bicicletta e senza fare ritorno.

Il suo telefono cellulare è risultato irraggiungibile già dal giorno successivo. L’analisi delle celle telefoniche ha indicato come ultima area di aggancio la zona di Teolo, nei Colli Euganei, orientando le operazioni di ricerca verso quel territorio.

Le attività sono coordinate dalla Prefettura e coinvolgono più squadre specializzate, tra cui i vigili del fuoco e il Soccorso alpino di Padova. I soccorritori stanno operando in un’area particolarmente estesa e articolata dal punto di vista naturalistico.

Le perlustrazioni si stanno concentrando tra Monte Grande, Monte della Madonna e Rocca Pendice, con controlli lungo i sentieri, nei boschi e nelle zone meno accessibili.

Le squadre stanno battendo sistematicamente la sentieristica e l’area circostante, cercando qualunque elemento utile a ricostruire gli spostamenti della giovane dopo l’uscita da casa.