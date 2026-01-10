Malore per Massimiliano Fuksas, ricovero precauzionale a Firenze

Massimiliano Fuksas ha accusato un lieve malore a Firenze la sera del suo 82esimo compleanno, dopo la presentazione del nuovo libro. Ricoverato in osservazione, non è in condizioni preoccupanti.

La serata fiorentina di Massimiliano Fuksas, iniziata con un incontro pubblico, si è conclusa con un passaggio in ospedale. L’architetto romano ha accusato un lieve malore venerdì 9 gennaio, proprio nel giorno in cui compiva 82 anni.

Fuksas si trovava nel capoluogo toscano per la presentazione del suo ultimo libro, “È stato un caso”, pubblicato da Mondadori nel 2025. L’evento si è svolto al Nuovo Teatro Nazionale, in dialogo con l’architetto fiorentino Marco Casamonti.

Dopo l’incontro con il pubblico, l’archistar aveva raggiunto un ristorante del centro storico per la cena. È stato in quel momento che ha iniziato ad avvertire un malessere, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Trasportato in struttura sanitaria, Fuksas è stato sottoposto ai controlli di routine. Le informazioni disponibili indicano che il quadro clinico non presenta criticità.

L’architetto resterà in osservazione fino al completamento degli accertamenti programmati, al termine dei quali è prevista la dimissione, compatibilmente con l’esito degli esami.