Caterina Balivo, malore in aeroporto in Argentina: ricovero lampo e ritorno alla normalità

Un malore improvviso, l’intervento dei medici e un grande spavento durante le vacanze in Argentina: Caterina Balivo è stata ricoverata per alcune ore dopo uno svenimento in aeroporto, ma la situazione si è risolta senza complicazioni.

Le vacanze di Capodanno in Argentina hanno riservato un momento di forte apprensione per Caterina Balivo. La conduttrice televisiva è svenuta mentre si trovava al gate dell’aeroporto, rendendo necessario il trasferimento in ospedale per accertamenti immediati.

A raccontare quanto accaduto è stato il marito Guido Maria Brera, che sui social ha scelto la forma di una lettera per descrivere l’episodio e il contesto in cui si è svolto. Nel suo racconto ha sottolineato l’organizzazione e la puntualità dei servizi locali, dai taxi ai mezzi pubblici.

Brera ha poi lodato l’assistenza ricevuta dalla compagnia di bandiera, che ha attivato rapidamente le procedure sanitarie e riprogrammato i voli successivi, permettendo alla conduttrice di ricevere cure senza ulteriori disagi.

Una volta in ospedale, Caterina Balivo è stata seguita da medici e paramedici che le hanno somministrato flebo di sali, controllato la glicemia e monitorato i parametri vitali, mantenendo un clima sereno e rassicurante.

Secondo quanto riferito dal marito, l’origine del malore sarebbe riconducibile a una forte influenza, affrontata senza complicazioni. L’episodio si è concluso con un rapido miglioramento delle condizioni della conduttrice.

Il racconto si è chiuso con un messaggio di gratitudine verso il personale sanitario e con la conferma che per Caterina Balivo non ci sono state conseguenze serie, se non un grande spavento durante il viaggio.