Caterina Balivo racconta il tradimento scoperto dopo Miss Italia

Caterina Balivo racconta di aver scoperto un tradimento dopo la finale di Miss Italia, quando un dettaglio sfuggito durante una visita le fece capire la doppia vita del fidanzato.

Durante una puntata de La volta buona, Caterina Balivo ha condiviso un ricordo personale legato ai tempi di Miss Italia. Il racconto è nato mentre si parlava delle incursioni dei fidanzati delle concorrenti, spesso pronti a tutto pur di vedere le proprie partner.

La conduttrice ha reagito con ironia, lasciando però emergere un episodio inatteso: mentre alcune Miss ricevevano visite romantiche, lei si trovava in una situazione ben diversa. «Da me non è arrivato nessuno», ha detto, spiegando che il suo fidanzato dell’epoca era impegnato altrove.

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Il dettaglio che ha acceso i sospetti è arrivato proprio durante la finale. Il ragazzo si era presentato con alcuni amici, ma una frase di uno di loro ha fatto emergere una verità nascosta. «Erano già al nord da giorni», ha raccontato Balivo, spiegando come quella presenza anticipata fosse legata a incontri con altre ragazze.

Solo in seguito ha collegato tutto. La scoperta dell’altra relazione è arrivata il giorno dopo la finale, quando ha capito che il fidanzato frequentava una ragazza a Brescia. Un episodio che oggi ricorda con leggerezza, pur conservando il retrogusto di una sorpresa poco piacevole.

Con il passare del tempo, la conduttrice ha ricostruito l’intera vicenda, arrivando a conoscere anche l’identità dell’altra persona coinvolta. Oggi, sposata con Guido Maria Brera, rilegge quell’esperienza con distacco, trasformandola in un aneddoto da raccontare con il sorriso.