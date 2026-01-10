Ascolti tv, La Ruota dei Campioni domina access e prime time

La sfida degli ascolti televisivi di ieri ha premiato il game show di Canale 5, capace di guidare sia l’access prime time sia la prima serata, davanti a una concorrenza frammentata e distante nei numeri.

La serata televisiva ha visto La Ruota dei Campioni imporsi con decisione su Canale 5. Il game show ha superato i 5,2 milioni di spettatori nell’access prime time, toccando il 25,6% di share tra le 20:48 e le 22:26.

Il risultato si è confermato anche in prima serata, dove il programma ha mantenuto la leadership con 4.090.000 telespettatori e il 24,4% di share nella fascia compresa tra le 22:29 e le 23:25.

Alle spalle del vincitore di serata si è collocata Rai1 con Tali e Quali, seguito da 2.628.000 persone e capace di ottenere il 16,4% di share, distanziando nettamente le altre reti generaliste.

Rete 4 ha conquistato il terzo posto grazie a Quarto Grado, che ha interessato 1.218.000 spettatori con uno share pari al 9%.

Fuori dal podio, Italia 1 ha proposto “Harry Potter e il principe mezzosangue”, raggiungendo 1.190.000 spettatori e il 7,1% di share, mentre La7 con Propaganda Live ha totalizzato 973.000 spettatori e il 6,6%.

Più indietro Rai2 con “Togo - Una grande amicizia” ha raccolto 753.000 spettatori (4,1%), seguita da Rai3 con “Perfetta illusione” a quota 642.000 e 3,3% di share.

Nove ha proposto “I Migliori Fratelli di Crozza”, visto da 364.000 persone con il 2,3% di share, mentre Tv8 con Cucine da Incubo si è fermata a 290.000 spettatori e all’1,7%.

Nell’access prime time, la sfida diretta ha coinvolto “Affari Tuoi” e “La Ruota dei Campioni”. Il programma di Rai1 ha ottenuto 5.041.000 spettatori con il 23,8% di share.

Su La7, Otto e Mezzo ha invece attirato 1.542.000 spettatori, pari al 7,3% di share, completando il quadro della fascia più combattuta della giornata televisiva.