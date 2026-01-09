Barbero, Cazzullo e Maria Elena Boschi a Castenedolo per un confronto su San Francesco
Evento culturale a Castenedolo porta sul palco due autorevoli voci della società italiana con l’on. Maria Elena Boschi per un confronto sulle figure e i libri dedicati a San Francesco d’Assisi, con ingresso gratuito.
A Castenedolo, lunedì 12 gennaio alle 20:45 al Palazzetto dello Sport di via Tenente Olivari 16, si terrà un incontro pubblico con i storici e scrittori Alessandro Barbero e Aldo Cazzullo, affiancati dall’on. Maria Elena Boschi, dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi in occasione dell’ottavo centenario della sua morte.
L’evento, inserito nel calendario della rassegna culturale “Castenedolo…Incontra”, vedrà i due autori presentare i loro lavori: Barbero con il suo volume su San Francesco e Cazzullo con “Francesco. Il primo italiano”. I contributi offriranno prospettive diverse sul santo patrono d’Italia, intrecciando storia, identità nazionale e attualità.
Maria Elena Boschi prenderà parte al dialogo con gli ospiti, contribuendo a esplorare il significato contemporaneo dell’eredità francescana. L’ingresso alla serata è libero fino a esaurimento dei posti, e la manifestazione verrà trasmessa in diretta televisiva su Teletutto per raggiungere un pubblico più ampio.
L’iniziativa segna la prima tappa del 2026 per la rassegna, che ogni anno porta nel territorio bresciano importanti nomi del dibattito culturale nazionale. In questo caso, la combinazione di storia, letteratura e riflessione civile punta ad arricchire la conoscenza collettiva attorno a una figura storica di rilievo.