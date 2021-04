Maria Elena Boschi : Il fidanzato Giulio Berruti vaccinato a 36 anni

Maria Elena Boschi nuovamente nella bufera per il fidanzato Giulio Berruti. L’attore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la foto mentre veniva vaccinato : “Prima dose fatta”. Subito però si è scatenata la polemica.

Tanti messaggi minacciosi all'indirizzo del fidanzato di Boschi. L'attore, infatti, ha solo 36 anni. Molti si sono scagliati contro di lui accusandolo di aver superato anziani e fragili grazie alla sua notorietà. La risposta di Berruti, però, è stata immediata.

L'attore ha affermato di lavorare ancora come dentista. Il fidanzato di Boschi, infatti, ha studiato questo lavoro per 11 anni, specializzandosi in estetica del sorriso e ortodonzia. Insomma, Berruti non avrebbe fatto altro che registrarsi regolarmente sulla piattaforma a gennaio per poi farsi vaccinare qualche giorno fa.

Ciò sarebbe stato fatto per permettergli di poter esercitare come dentista in completa sicurezza. Questa spiegazione, però, non è bastata ai tanti haters che hanno imperversato sul suo profilo nelle ultime ore. Naturalmente Boschi non ha ricevuto alcun commento in merito.

